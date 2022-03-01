İHA 1 Mart 2022 Salı 08:52 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 08:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını ve vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında, "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında" dedi ve "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin" ifadelerini kullandı.

"FARKINA VARMADAN HASTALIĞI GEÇİREN ÇOK KİŞİ VAR"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, tüm Türkiye'de korona virüs vakalarında azalma olduğuna değinerek, "Ordu'da vaka sayıları düşüyor, il genellerine bakıldığı zaman yükselen iller olabilir ancak toplama bakıldığı zaman Türkiye'de vaka sayılarında ciddi bir düşüş var, beraberinde ölüm sayılarında da düşüş var. Bu sevindirici bir durum. Bu varyasyondan kaynaklanıyor, omicron varyantı hafif geçiyor, ölüm sayıları azalıyor hatta farkına varmadan hastalığı geçiren birçok kişi var. Hastamız olarak bile kabul edemiyoruz, çünkü hiç hissetmediği için ve test yaptırmadığı için hastalığı bilmeden geçiriyorlar" diye konuştu.

"SON VARYANT YÜZ GÜLDÜRÜCÜ, KENDİ KENDİNİ YOK EDİYOR"

"Bu son varyant gerçekten yüz güldürücü, virüs kendi kendini yok ediyor diyebiliriz" diyen Prof. Dr. Enginyurt, "Ama buna rağmen tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bu son varyasyonun ileride neler oluşturabileceği ile ilgili şuan yorum yapmamız mümkün değil. Bu nedenle tedbirimizi elden bırakmamak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"AŞININ GÜVENİLİRLİĞİ ÇOK FAZLADIR"

Sağlık Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yakın zamanda bazı kısıtlamaları tamamen kaldırabileceğini düşündüklerini ifade eden Enginyurt, "Ama yine de uzunca bir süre tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor, kural olsun ve olmasın tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Bu tablo şunu göstermiştir ki; aşının güvenliği çok fazladır. O nedenle aşılarımızı ve hatırlatma dozlarını yaptırmamız gerekiyor ta ki 'tüm dünyada pandemi kalktı' denilene kadar aşılanmaya devam etmek gerekiyor. Benim izlediğim servis ve polikliniklerde hastalar eğer aşılı ise hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Ölüm oranları şuan sadece yaşlı hastalarda ve aşı olmayan yaşı hastalarda görünüyor. O nedenle yaşlılarımız da korumak adına onların aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptıralım" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu'da aşı oranlarının Türkiye'deki aşı oranlarının çok üzerinde olduğunu ve bu konuda vatandaşların ilgisi ve sağlık çalışanlarının gayretinin fazla olduğunu sözlerine ekledi.