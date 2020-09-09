Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan okullar için önemli uyarı: Yoğun olarak dokunulan yerler, sık sık temizlenmeli

DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 09:09 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 09:09

Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği 'Okullar açılacak mı?' sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullar eğitime açılacak. Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak" dedi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova öğrencilerin okula başladığı takdirde okul yönetimine düşen en önemli görevin sosyal mesafeyi korumak olduğunun altını çizdi.

'OKULLARDA SORUMLULUK VELİYE AİT DEĞİL, KESİNLİKLE OKULLARA AİT'

Sık dokunulan yerlerin sık sık temizlenmesinin önemini anlatan Prof. Dr. Yeşim Taşova, şöyle konuştu:

"Okullar, küçük çocuklar için sosyal mesafeyi koruyarak, maske konusunda sürekli uyarıcı olacaklar. Büyük çocuklarda bunun çok sıkıntı olmayacağını düşünmekle birlikte çevremize baktığımız zaman özellikle gençlerin maske takmakta imtina ettiğini görüyoruz. Özellikle bir aradayken kollarda taşınan maskeler oluyor. Sürekli olarak uyarı ve eğitim ile takılmasının sağlanması gerekiyor. Bunun yanı sıra okulların sık sık temizlenmesi, özellikle sık dokunulan yerlerin; sıralar, masalar, elektrik düğmeleri, kapı kollarını daha sık temizlemeleri gerekiyor. Çünkü çok el dokunuyor. O dokunan eller yüze, göze geliyor. Çocuklara aynı zamanda sık sık ellerini yüzlerine, gözlerine, burunlarına değdirmemeleri konusunda da uyarılarda bulunmak gerekiyor. Ama okul yönetimlerine bana kalırsa düşen en önemli görev sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasını, sınıflarda bunu sağlamaları gerekiyor. Teneffüsler de dahil sosyal mesafenin korunamayacağı, her durumda mutlaka maske takılması gerekiyor. Çocuklarımızı okula gönderdiğimiz zaman sorumluluğun, orada olmayan veliye değil, kesinlikle okullara ait olduğunu düşünüyorum."

ÇOCUKLARDAKİ BELİRTİLER

Çocuklarda en sık görülen koronavirüs belirtilerini de sıralayan Prof. Dr. Taşova, "Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu, ishal, karın ağrısı gibi bulgular görülüyor. Bu tablo çocuklarda genelde belli belirsiz geçiyor. Hafif burun akıntısından tutun da öksürüğe kadar, erişkinlerdeki kadar ağır hastalık tablosu çok çok az görülen, çok az tedavi gerektiren bir tablo. Bir de deride döküntü ile birlikte giden Kawasaki sendromu denilen tabloyla da bağlantılı olabileceği söyleniyor. Ama Kawasaki sendromu viral enfeksiyonlarla da bağlantılı olabilen bir tablo. Bunla da aynı mekanizmayla gelişebileceği öne sürülüyor" diye konuştu.