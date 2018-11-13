Psikopatlar sade sever!

Araştırmacılar bu durumun ‘sade kahve içen’ herkesi kapsamadığını belirtse de Appetite dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sade kahve sevgisi ile sadistik ya da psikopatik eğilimler arasında bir bağlantı var. Innsbruck Üniversitesi araştırmacı binden fazla yetişkini inceledi. Lezzet tercihleri hakkında bilgiler paylaşan katılımcılara sadizm, narsizm ve psikopati gibi anti sosyal kişilik özelliklerini değerlendiren bir dizi kişilik testi yapıldı. Sonuçlara bakıldığında sert tatların tercih etmenin psikopatik davranışla ilişkili olduğu tespit edildi.