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Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: Anne bebek ölümleri hızla düşen ülkelerdeniz

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Bakanlığın çalışmaları sonucunda Türkiye'nin anne ve bebek ölümleri en hızlı düşen ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

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Meşe, Antalya'da bir otelde düzenlenen "3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi"nde, daha sağlıklı ve müreffeh bir toplum oluşturmanın temel taşlarından birinin halk sağlığı olduğunu ifade etti.

Halk sağlığının, "örgütlü çabalar yoluyla toplumun sağlığını koruma, güçlendirme sanatı ve bilimi" olduğuna işaret eden Meşe, toplumun sağlık bilincinin artırılarak koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de halk sağlığı çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Geçmişten bugüne sağlıkta önemli gelişmeler yaşandığına değinen Meşe, cumhuriyetin kurulmasıyla sağlığın öncelikli konular arasında yer aldığını, Sağlık Bakanlığının ilk kurulan bakanlıklardan biri olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığının ilk görev olarak hizmetlerin önceliklerini belirlediğini anlatan Meşe, şöyle konuştu:

"Gebelerin bilinçli doğum yapmaları için eğitimlere devam ediyoruz. 2008'den bu yana sürdürülen 'Misafir anne' projesiyle yıllık ortalama 6 bin anne ve anne adayına hizmet veriyoruz. Bakanlığımızın anne ve bebek ölüm oranlarını azaltmaya yönelik çalışmaları sonucunda Türkiye, anne ve bebek ölümleri en hızlı düşen ülkelerden biri olmuştur. Aşılama oranlarında yüzde 98 gibi önemli bir başarı yakaladık. Bağışıklama oranlarımız Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan Küresel Aşı Eylem Planı 2011-2020 hedeflerinin üzerindedir. 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Bebek ve çocuklarımızla birlikte, 2009'dan beri Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında risk grubundaki erişkin bireyleri de aşılıyoruz."

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın kararlılıkla uygulandığını ifade eden Meşe, gıda firmaları ve lokantacılarla iş birliği platformu kapsamında tuz azaltma protokolü imzaladıklarını belirtti.

Meşe, bu yıl ekim ayına kadar 253 KETEM ile 7 milyon vatandaşa erişip 18 bin kanser vakasını erken teşhis etmeyi başardıklarını kaydetti.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneğince (HASUDER) "Geleceği Birlikte Kurmak: Halk Sağlığında Çok Sektörlü Yaklaşım" temasıyla düzenlenen kongre 30 Kasım'da sona erecek.

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