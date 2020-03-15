İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bakan Koca'dan üzücü korona haberi... Umreden dönen bir vatandaşta görüldü
Sağlık

Bakan Koca'dan üzücü korona haberi... Umreden dönen bir vatandaşta görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

15 Mart 2020 Pazar 00:01 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 00:13
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz. Son 1 haftada dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş sıfır risk anlamına gelmez" dedi.

Trabzonlu usta şimşir ağacıyla dünya pazarına girmek istiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak
Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Uçak gemileri, amfibiler, Patriotlar... Bölgeye yeni yığınak yapacak
Uçak gemileri, amfibiler, Patriotlar... Bölgeye yeni yığınak yapacak

Uçak gemileri, amfibiler, Patriotlar... Bölgeye yeni yığınak yapacak

Asla unutmayacağız
Asla unutmayacağız

Asla unutmayacağız

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.