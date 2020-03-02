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Sağlık

Sağlık Bakanlığından koronavirüs tedbiri!

Sağlık Bakanı Koca, 'Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Şu anda Çin, Irak, İran, İtalya ve Güney Kore'den gelen yolcuları almıyoruz. “Son 14 günü özellikle İran, Irak, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanları aile hekimlerine müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli saymayı kararlaştırdık.' dedi.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 45 bine yaklaştı. Çin'de vaka sayısı düşüyor, diğer ülkelerde yükseliyor. Dünyada 3040 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti

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