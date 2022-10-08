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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 59 bin 7 kişiye hizmet verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa bağlı 478 kurumun palyatif bakım hizmeti verdiğini ve geçen yıl bundan 59 bin 7 kişinin yararlandığını bildirdi.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 59 bin 7 kişiye hizmet verildi
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Bakan Koca, Dünya Palyatif Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Palyatif bakım, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle uzun süre tedavi alması gereken hastaların tedaviye ek olarak ihtiyaç duyduğu hizmettir. Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti vermektedir. Geçen yıl bu hizmetten 59 bin 7 kişi yararlandı."

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