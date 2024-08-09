İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5111
  • EURO
    36,6393
  • ALTIN
    2614.8
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanı Memişoğlu: Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumumuzun bilmesi gerekir
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumumuzun bilmesi gerekir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının önemini belirterek, kadavradan organ bağışı yapılması çağrısında bulundu.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 20:41 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumumuzun bilmesi gerekir
ABONE OL

Bakan Memişoğlu, Vali Seddar Yavuz'u ziyaretinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarmuzu Aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti. Battalgazi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Memişoğlu, büyük bir deprem yaşayan Malatya'da yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek, kentin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Malatya'nın karaciğer nakilleriyle öne çıktığını vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en büyük karaciğer nakil merkezlerinden birisi Malatya'da bulunuyor. Türkiye'deki 1700 karaciğer naklinin 300 civarı burada yapılıyor. Birçok insan yetiştiriyor, Türkiye'deki nakil sayısının yükselmesinde buradaki insanların da emeği var, onlara minnettarız. Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumumuzun bilmesi gerekir. Ölülerimizin organlarını toprağa gönderip canlılarımızdan maalesef böbreklerini alarak yakınlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Canlıdan değil kadavra dediğimiz ölülerimizden böbrek ve karaciğer bağışlarıyla birçok insanın hayatının kurtarılmasını istiyoruz."

DEPREMDE YIKILAN SAĞLIK MERKEZLERİ YENİLENECEK

Malatya'da sağlık yatırımlarını artırmayı planladıklarını anlatan Memişoğlu, özellikle depremde yıkılan sağlık merkezlerinin yenilenmesi işlerini hızlandıracaklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu'na ziyaretlerinde Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri ile diğer ilgililer eşlik etti.

  • bakan memişoğlu
  • sağlık
  • organ bağışı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.