İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9303
  • EURO
    37,7988
  • ALTIN
    2706.35
  • BIST100
    9921.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanlığı duyurdu: 6 kişide virüse rastlandı
Sağlık

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 6 kişide virüse rastlandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 6 kişide virüse rastlandı
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Söz konusunu hastalığın, mevsimsel olarak genelde yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2010 YILINDAN İTİBAREN GÖRÜLÜYOR

"Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu, 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

DMM 'İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasını yalanladı

O haşerelerden kurtulmanın yolu! Kırkayak ve kulağakaçan buna geliyor

Afganistan, maymun çiçeği virüsüne karşı yardım istedi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.