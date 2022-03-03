Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kovid-19'la mücadelenin tek anahtarı aşı olacak

AA 3 Mart 2022 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 14:37

İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaların hafifletilmesiyle yeni bir döneme girildiğini, toplumsal tedbirlerin yerini bireysel önlemlerin aldığını belirtti. Bu dönemde sosyal hayatın daha rahat olacağının, aşılanmanın daha da önem kazanacağının altını çizen İlhan, "Yeni dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin anahtarı yine aşı olacak. Bu süreçte özellikle hatırlatma dozu olmayan 65 yaş üstündekilerin hatırlatma dozlarını ve hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın da bir an evvel aşılarını olmaları her şeyin başı." dedi.

- "MASKENİN KULLANILMASINDA MESAFE KAVRAMI YENİ DÖNEMİN ANAHTARI OLACAK"

İlhan, maske takma zorunluluğunun açık alanlarda kaldırıldığına, kapalı ortamlarda ise sosyal mesafe ve havalandırmaya göre uygulanacağına işaret ederek, şöyle devam etti: "Kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyum oldukça önem taşıyacak. Örneğin, hastane veya aile sağlığı merkezine tedaviye gittiğinizde doktor muayenesi sırasında sosyal mesafe uygulanamayacağından maske takılması gerekecek. Toplu taşıma araçlarında yan yana oturulduğunda yeterli mesafe olmadığından kişilerin maske takması gerekecek. Yine uçağa binildiğinde yanınızda başka kişiler oturduğu için maske takılması gerekecek. Kalabalık ortamlarda da kişiler arasındaki mesafe korunamayacağından maske takılması uygun olacaktır. Yani maskenin kullanılmasında mesafe kavramı yeni dönemin anahtarı olacak." Maske kuralı gevşetilse de vatandaşların dışarıya çıkarken mutlaka yanlarında maske bulundurmaları gerektiğini vurgulayan İlhan, "Kovid-19 sebebiyle 65 yaş üzerindekiler, kronik hastalığı olanlar, özellikle 70'li yaşları üst sınırındakiler daha çok vefat ediyorlar. Bu nedenle özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan birinin yanına gideceksek hem bizim hem de onların maskelerini takmaları gerekecek." diye konuştu.

- "KOVİD-19 TÜM DÜNYADA DOLAŞIMA DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. İlhan, Kovid-19'un Omicron varyantının hastalık yapma etkisinin düşük ama bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve hala yayılmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti: "Kovid-19 tüm dünyada dolaşıma devam ediyor, hayatımızdan çıkmış değil. Bu yüzden virüse karşı önlemler devam ediyor. Hepimiz bireysel sorumluluk gereği virüsün dolaşımını engellemek ve hastalıktan korunmak için en başta aşı olmamız gerektiğini, kalabalık ve mesafeye uyulmayan yerlerde virüsün bulaşmasını engellemek için maske takmamız gerektiğini unutmamalıyız."

- "ÇOCUKLARIN DURUMUNU, VELİLER VE OKULLARIMIZIN TAKİP ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Artık hastalık belirtisi olmayanlardan PCR testi istenmeyeceği için semptom gösterenlerin sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğini dile getiren İlhan, kişilere, Kovid-19 şüphesi varsa kalabalık yerlere girmekten kaçınmaları ve test yaptırmaları uyarısında bulundu. İlhan, okullardaki uygulamanın da hasta çocukların izolasyonu, diğer çocukların ise eğitime devamı şeklinde ilerleyeceğini hatırlatarak, "Okula giden çocukların durumunu, velilerimizin ve okullarımızın takip etmesi çok önemli. Eğer çocuklarda Kovid-19 belirtilerine benzer şikayetler varsa doktora gidip PCR yaptırılması en doğru eylem olacaktır." dedi. Prof. Dr. İlhan, "Yeni dönem bireysel önlemlerin daha ön plana çıktığı, aşıların mutlaka yapılması gerektiği, tedbirin elden bırakılmaması gereken durumlarda da maske takılması gereken bir süreç. Tüm vatandaşlarımızın daha rahat bir döneme girdiğimiz bu süreçte kendi sorumluluklarını daha çok almaları gerekiyor. Kişinin öksürüğü, aksırığı varsa veya şüpheli temas içinde bulunduysa maskesini takması hem kendisi hem de çevresini koruması için doğru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.