İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Şubat 2021 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,159
  • EURO
    8,6033
  • ALTIN
    419.516
  • BIST100
    1541.46
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan Diyarbakır'a 22 ambulans

Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığınca gönderilen 22 tam donanımlı ambulansın hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:23
ABONE OL

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'de sağlık alanında son yıllarda sessiz bir devrim yaşandığını söyledi.

Diyarbakır'da 18 yıl önce sadece 2 acil sağlık hizmeti sunan merkezde 9 ambulans olduğunu dile getiren Karaloğlu, yeni eklenenlerle 66 merkezde 109 ambulansla hizmet verildiğini belirtti.

Karaloğlu, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin nereden nereye geldiğini anlayabilmek için Diyarbakır'daki bu iki rakamın bile yeterli olduğuna işaret ederek, "Bugün burada çok nitelikli ambulanslarımız bulunuyor. Filomuzda yenidoğan, obez, hasta nakil ve diğer nitelikli ambulanslarımız var. Diyarbakır'da hava nakil ambulansımız da var. Allah'a hamdolsun, dünyada şu anda acil sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerden birisi haline geldik." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de sağlıktaki dönüşüme değinerek, bu filoyla kentteki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile sağlık personeli katıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.