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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan Favipiravir kararı

Sağlık Bakanlığı'nın, 'Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde yaptığı değişiklikle koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir artık 12-15 yaş arasındaki çocuklarda da kullanılacak.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:49 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:49
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişikliğe gitti.

Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri koronavirüs hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. NTV'de yer alan habere göre, Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.

Buna göre 12-15 yaş arası koronavirüs hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.

Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, "Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, ob ezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler" şeklinde değiştirildi.

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