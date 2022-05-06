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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan resmi yazı! Ameliyat öncesi PCR testi kaldırıldı

Sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesi ya da yatış sırasında ya da günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldı.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 13:49 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından tarama amaçlı PCR testleriyle ilgili sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi.

Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.

Söz konusu kararın Kovid-19 vaka sayılarının mevcut durumu, hastalığın seyri, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı öğrenildi.

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