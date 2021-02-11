Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşıları bugün yapılacak

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:17

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırdı.

Aşı temini kapsamında, 25 Ocak'ta 6,5 milyon doz ve 29 Ocak'ta da 3,5 milyon doz aşı Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar Türkiye, yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalar tamamlandı. Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek ve bu firmadan alınacak aşı dozu miktarı mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak.

Aşıların, uygun şartları taşıyanlara öncelik sırasının belirlendiği "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

Sağlık çalışanlarının ardından diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üzerindekiler evlerinde aşılandı.

Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan tabloya göre, 09.00 itibarıyla 2 milyon 812 bin 419 kişi aşı yaptırdı.

Aşılama "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda belirlenen takvime göre ilerleyecek.

- Aşılamada ikinci doz uygulaması başlıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'ta aşının ilk dozunun uygulandığı sağlık çalışanlarına ikinci dozlar bugün yapılmaya başlanıyor.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, bugünden itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar, randevu alarak gidecekleri sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabilecek.

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve topluma örnek olunması amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetinin ardından, hafta sonundan itibaren başta kabine üyeleri olmak üzere üst düzey devlet yöneticileri aşılanacak.

Şubat sonuna doğru öğretmenlere de özellikle yüz yüze eğitime geçilecek sınıflar için aşılama başlayacak.

- Birinci aşama 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasıyla tamamlanacak

Aşı takvimine göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

Aşı takviminin ikinci aşamasının A grubunda, hizmetlerin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.

- 50-64 yaş aralığı ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak

Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Kovid-19 aşısı olacak.

Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.