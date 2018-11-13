Sağlık Sektörü Uluslararası İVEK BİO Kongresinde buluşuyor

“Sağlıkta Biyoteknoloji” alanında düzenlenecek kapsamlı ilk büyük kongre olan Uluslararası İVEK BİO Kongresi 26-28 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kağıthane’deki Osmanlı Devlet Arşivi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ( TÜSEB ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) ve ilgili tüm kamu kuruluşlarının davet edildiği bu kongreye; ayrıca sağlıkta biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, araştırma yapan, biyoteknolojik ilaç üreten farklı platformları bir araya getirmek ve bu konuda güncel bilgileri aktarmayı ve paylaşmayı sağlamak amacı ile bu alanın tüm bileşenleri ve yurtdışından önemli sayıda katılımcı da davet edilmiştir.

Üç gün devam edecek kongrede ayrıca İlaç Endüstrisi başta olmak üzere Sağlık Endüstrisinin sorunlarının konuşulduğu bire bir ve çoklu görüşmeler de planlanmaktadır.

Sağlıkta Biyoteknoloji alanında ilgili tüm Kamu Kurumlarını, Sağlık Endüstrisini, Teknokentleri, Start up firmalarını, ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarını, Üniversiteleri, Akademisyen ve Öğrencileri buluşturacak olan Uluslararası İVEK BİO Kongresi ülkemizde bu alanda düzenlenecek İlk müstakil ve kapsamlı kongre olma özelliğini taşımaktadır.

26-28 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kağıthane’deki Osmanlı Devlet Arşivi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası İVEK BİO Kongresi’nde buluşmak dileğiyle…