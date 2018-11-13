Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Sağlık Sektörü Uluslararası İVEK BİO Kongresinde buluşuyor

26-28 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Kağıthane’deki Osmanlı Devlet Arşivi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası İVEK BİO Kongresine ilgili bakanların da katılımı bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Sağlıkta Biyoteknoloji” alanında düzenlenecek kapsamlı ilk büyük kongre olan Uluslararası İVEK BİO Kongresi 26-28 Kasım 2018  tarihlerinde İstanbul Kağıthane’deki  Osmanlı Devlet Arşivi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
 
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve  Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ( TÜSEB ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) ve ilgili tüm kamu kuruluşlarının davet edildiği bu kongreye; ayrıca sağlıkta biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, araştırma yapan, biyoteknolojik ilaç üreten farklı platformları bir araya getirmek ve bu konuda güncel bilgileri aktarmayı ve  paylaşmayı sağlamak amacı ile bu alanın tüm bileşenleri ve yurtdışından önemli sayıda katılımcı da davet edilmiştir.
 
Üç gün devam edecek kongrede ayrıca İlaç Endüstrisi başta olmak üzere Sağlık Endüstrisinin sorunlarının konuşulduğu bire bir ve çoklu görüşmeler de planlanmaktadır.
 
Sağlıkta Biyoteknoloji alanında ilgili tüm Kamu Kurumlarını, Sağlık Endüstrisini, Teknokentleri, Start up firmalarını, ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarını, Üniversiteleri, Akademisyen ve Öğrencileri buluşturacak olan Uluslararası İVEK BİO Kongresi ülkemizde bu alanda düzenlenecek İlk müstakil ve kapsamlı kongre olma özelliğini taşımaktadır.
26-28 Kasım 2018  tarihlerinde İstanbul Kağıthane’deki Osmanlı Devlet Arşivi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası İVEK BİO Kongresi’nde buluşmak dileğiyle…
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

İşte altın zengini ülkeler

İşte altın zengini ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA