Sağlıklı duruş için adres 'Türkiye Gençlik Vakfı'

Ortaokullu, liseli ve üniversiteli öğrencileri çeşitli proje ve etkinliklerde buluşturan Türkiye Gençlik Vakfı bu kez, gençlerin daha sağlıklı bireyler olmalarını hedefleyerek SADUMER projesi için yola çıktı. 7-29 yaş arası gençlerin; pandemi, teknolojik bağımlılık, bilinçsizlik gibi faktörler nedeniyle duruş ve sağlıklarında oluşan problemlerin analiz edileceği, analiz sonuçlarına uygun gerekli egzersizlerin uygulanacağı projenin lansmanı, TÜGVA Genel Merkez binasında yapıldı. Programın katılımcıları arasında Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Irmak, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Halaç, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özdemir ve Öncü Spor Genel Başkanı Hüseyin Karayer de yer aldı.

'GENÇLERİN BEDEN FARKINDALIĞI ARTACAK'

Programda konuşma yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "Projemizi hayata geçireli çok kısa bir süre olmasına rağmen ulaşmayı hedeflediğimiz 35 bin gencimizin büyük bir kısmına ulaştık. Şu ana dek 46 kurumda 100'e yakın sağlıklı duruş sunum etkinliğinde 21 bin gencimize dokunduk. İnanıyorum ki bu sayı zaman içinde daha da katlanacak ve böylelikle bizler; gençlerimizin daha iyi bir duruş postür kazanmasına, beden farkındalığının artmasına ve en önemlisi hareketli ve sağlıklı bir yeni neslin filizlenmesine katkı sağlayacağız" dedi.

ÜCRETSİZ DURUŞ ANALİZLERİ YAPILACAK

Gençler, açılışı yapılan Sağlıklı Duruş Merkezi'nden ücretsiz bir şekilde yararlanacak. "www.sadumer.com" web sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştiren gençlere randevu verilecek ve duruş analizi yapılarak egzersiz programı imkanı sunulacak.