Sağlıklı neslin temeli çocuklukta atılacak

21.12.2019 02:20 - Güncelleme: 21.12.2019 02:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların sağlığının korunması için gelişim süreci boyunca uygun ve doğru gıda tüketiminin çok büyük önem taşıdığını söyledi.Doğru beslenme alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Bakanlık olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Koca, beslenmenin evden okula kadar her alanda davranış biçimine dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti. Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek standartlarını tespit çalışmalarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, ‘Okul Sağlığı Bilim Kurulu’ tarafından yürütüldüğünü anlatan Bakan Koca, bu çerçevede, 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kantin genelgesi yayımlandığını hatırlattı.

MEB DENETLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ile uygun olmayan gıdaları tespit ettiklerini aktaran Bakan Koca, “Cips, tuzlu ve şekerli gıdalar zaten yasak. Bununla ilgili denetimleri MEB kendi içinde bir komisyonla yapıyor. Sağlık Bakanlığı olarak biz daha çok uygunluk noktasında devredeyiz. Önümüzdeki dönemde yine Okul Gıdası Logosu ile uygun gıdaları daha çok öneren bir yaklaşımımız olacak” diye konuştu. Bakan Koca, Çocuk Obezite Eylem Planı’nın da yayımlandığını belirterek, “Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var. Yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu olan zararlı ürünler olmayacak. Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız” değerlendirmesinde bulundu. İlk yardım konusuna da değinen Koca, yönetmelikle her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı olması zorunluluğunun getirildiğini hatırlattı.