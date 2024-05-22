Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklikle hastaların muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılandığını duyurdu.

SAĞLIKTA UZAKTAN DEĞERLENDİRME DÖNEMİ! SGK ÖDEYECEK

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirtti.

SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz."

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmuştu.



Sosyal güvenlik alanında vatandaşların tamamını kapsayan Genel Sağlık Sigortası sisteminin, dünyada çok az ülkede bulunan gurur verici bir sistem olduğunu belirten Işıkhan, Türkiye'nin, tüm dünyanın "gıptayla izlediği" bir sosyal güvenlik sistemine sahip olduğunu ifade etmişti.

Vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedeflediklerini bildiren Işıkhan, bu ay içinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile vatandaşların tedavileri karşılığında SGK'nin hastanelere ödediği tutarlarda yüzde 50 ila yüzde 75 arasında artış yaptıklarını bildirmişti.

Işıkhan, sağlık hizmetinin teknolojik destekle sunulması için uzaktan hasta değerlendirme hizmetlerini de geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek, afetlerde yaralananların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında 30 seans sonrası tedaviye devam edebilmelerine olanak sağladıklarını söylemişti.

Genel sağlık sigortalıların ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla da gerekli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Işıkhan, "Son bir yılda geri ödeme listemizi genişleterek 128'i kanser ilacı olmak üzere toplam 570 ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Böylece 858'i kanser olmak üzere geri ödeme listelerimizde yer alan ilaç sayımızı 8 bin 457'ye çıkardık." diye konuşmuştu.

"YILLIK 3,2 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Genel sağlık sigortalıların en güncel ve yenilikçi tedavilere erişimini sağlarken kamu kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla akılcı ilaç kullanımı kapsamında çalışmalar da yaptıklarını dile getiren Işıkhan, "Göreve geldiğimden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız düzenlemeler ve alternatif tedavi seçenekleriyle yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız." demişti.

Işıkhan, "Sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak, bu hizmetlerin tüm vatandaşlarımıza eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması öncelikli hedefimizdir. Bu anlamda, genel sağlık sigortalılarımızın sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için yaptığımız düzenlemelere önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"AİLE HEKİMLERİNİN REÇETE EDEBİLDİĞİ İLAÇ SAYISINI ARTIRIYORUZ"

Vatandaşların, raporlu ilaçlarının bir kısmını hastanelere giderek ilgili doktora yazdırmak zorunda olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etmişti:

"Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği kronik Hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde, kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından bir yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler."