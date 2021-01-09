Satışları koronavirüsle 400 kat arttı, kilogramı 350 lira! Talep yağıyor

DHA 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:04 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:04

Hindistan’da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisi, Türkiye’de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs vakaları sonrası vatandaşların dikkatini çekti. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtine bitki, yok satmaya başladı. Udi Hindi bitkisi, başta Hindistan ve Malaya Adaları olmak üzere birçok Asya ülkesinde yetişiyor. Udi Hindi, hem zencefil, bal, yoğurt gibi ürünlere karıştırılarak, hem de saf zeytinyağında 1 ay bekletilerek tüketiliyor.

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE İYİ GELİYOR’

Kentte 10 yıldır aktarlık yapan Salih Altunsay, pandemi dönemi öncesinde Udi Hindi bitkisini çok az sayıda kişinin bildiğini belirterek, ‘’Şu anda Udi Hindiyi hem toz, hem de öğütülmemiş şekilde satıyoruz. Bu bitki Hindistan’dan bize ithal olarak geliyor. Üst solunum ve gribal enfeksiyon rahatsızlıklarına, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor’’ dedi.

‘HAFTADA 2 KİLO SATIYORUZ’

Pandemi döneminde vatandaşların Udi Hindiye rağbet gösterdiğini belirten Altunsay, hem kaynatılarak hem de yoğurdun içerisine katılarak tüketilebileceğini söyledi. Pandemiden önce Udi Hindi bitkisinin kilosunun 70 lira olduğunu belirten Altunsay, “Çok fazla rağbet görünce fiyatı 5 kart artarak 350 lira oldu. Pandemiden önce bu bitkiyi fazla kişi bilmediği için yılda en fazla 250 ile 500 gram arasında satıyorduk. Ancak pandemiden bu yana haftada 2 kilo satıyoruz. Yılda ise 100 kilonun üzerinde, ani ortalama satışlarımız yüzde 400 arttı diyebiliriz’’ diye konuştu.

Udi Hindi bitkisini bir arkadaşından duyduğunu belirten Zeynep Çelik (25), “Daha önceden çörek otu yağı gibi ürünler alıyordum. Ama bu bitkiyi öğrenince bunu kullanmaya başladım. Toz halinde aldığım Udi Hindiyi yoğurta karıştırarak yiyorum. Faydasını da gördüm’’ diye konuştu.