''Şeker hastalığı, diyabetik ayak hastalığına yol açabilir'' uyarısı

AA 13.02.2020 15:03 - Güncelleme: 13.02.2020 15:03

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, şeker hastalarında görülen diyabetik ayak hastalığı hakkında uyarıda bulundu.

Hastalığın ortaya çıkmasına neden olan birincil sorunun şeker hastalığına bağlı damar tıkanıklığı olduğunu kaydeden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

'Kasların ve diğer dokuların işlevini sürdürebilmesi ve kendini yenileyebilmesi-iyileştirebilmesi için sağlıklı çalışan bir damara ihtiyaç vardır. Dolaşım bozulmaya başladığında önce yürüyüş sonrası ağrı ve soğukluk hissi ortaya çıkar. Damar tıkanıklığı ilerledikçe istirahat anında bile ağrı oluşmaya başlar. Dolaşımın yeterli olmadığı dönemde ayakta oluşan en ufak bir yara iyileşemez ve akıntılı-pis kokulu bir yaraya dönüşür. Şeker hastalığına bağlı his kusuru da gelişmişse hasta herhangi bir ağrı hissetmeyebilir. Bazen hastalar direkt olarak ayakta iyileşmeyen yara şikayeti ile başvururlar. Bunun diyabetik ayak olduğunu söyleyebilmemiz için öncelikle açlık kan şekeri düzeyine bakılmalıdır. Diyabet (şeker hastalığı) tanısı sonrası teşhis doğrulanmış olur. Tedavisi için birden fazla branşın hastayı birlikte değerlendirmesi gerekir.‘‘

"KAN ŞEKERİ DÜZEYİ KONTROL ETTİRİLMELİ"



Arslan, diyabet tanısı olan her hastanın her gün ayağını yıkaması ve güzelce kurulaması gerektiğini vurgulayarak, hastaların parmak araları dahil ayaklarının her tarafını muayene ettirerek en küçük yarayı dahi küçümsememesi ve bir an önce tedavi ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Kan şekeri düzeyinin düzenli kontrol edilmesi ve tedavisinin aksatılmaması gerektiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle topuk bölgesindeki çatlamaları önlemek için nemlendirici krem kullanmalıdır. Yürüyüş sonrası ortaya çıkan ağrı-sızı durumlarında damarlarının durumunu değerlendirmek için doktora başvurmalıdır. Ayakta uyuşma, yanma ve karıncalanma hissettiğinde mutlaka nöroloji polikliniğine başvurmalıdır. Kan şekerinin düzenlenmesi için dahiliye veya endokrinoloji uzmanı, damarsal durumun değerlendirilip tedavi edilmesi için kalp-damar cerrahisi uzmanı veya kardiyoloji uzmanı, his kaybının (nöropati) değerlendirilip tedavisi için nöroloji uzmanı, mevcut enfeksiyonla mücadele için enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve yaranın temizlenmesi (debridman), kurtarılamayacak bir uzvun amputasyonu için ortopedi ve travmatoloji uzmanına ihtiyaç vardır. Hatta bazen yaranın kapanması için plastik cerrahinin de müdahale etmesi gerekebilir."