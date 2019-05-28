Sigara dumanına maruz kalmak MS hastalığı riskini artırıyor!

Tüm Dünyada çocuk veya erişkin 2,5 milyon civarında hastanın olduğu MS, beynimizdeki sinir liflerinin kılıfını oluşturan miyelin maddesinin yıkımı sonucu oluşan ciddi bir hastalıktır. MS hastalığının yalnızca yetişkin bireylerde değil çocuklarda da görülebildiğini söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Akın İşcan, “MS hastalığı, çocukluk çağının tümü göz önüne alındığında, erişkinliğe geçiş yılları olan 13-18 yaşlarında, özellikle de kız çocuklarında daha sık ortaya çıkıyor. Ortalama her 20 hastadan 1 hasta 16 yaşından küçük iken, her 100 hastadan biri 10 yaşın altındadır” diye konuştu.

MS Neden Olur?

MS hastalığının neden oluştuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Akın İşcan, “Merkezi sinir sisteminde sinir liflerini çevreleyen ve koruyan “miyelin” isimli bir tür kılıf var. MS hastalığında miyelin kılıfı hasara uğrar. Miyelin yıkımının nedeni; vücudumuzu koruyan savunma hücrelerinin anormal bir yönelim ile miyelin maddesine saldırarak onu yok etmesidir. MS de otoimmün hastalıklardan biridir. Vücudun kendi kendine zarar vermesinin nedeni ise net olarak bilinmemektedir” dedi.

Çocuklarda MS teşhisi, yetişkinlere göre daha zor

“Çocuklarda MS teşhisinin, yetişkinlere kıyasla biraz daha güç” diyen Prof. Dr. Akın İşcan, “Hastalığın belirtileri olarak kol veya bacaklarda güçsüzlük, halsizlik, bitkinlik, baş ağrısı, yürümede zorluk ve dengesizlik, kol veya bacaklarda gerginlik artışı, görme kaybı, çift görme, vücutta uyuşma veya his kaybı sayılabilir.” “Bir hastada bu belirti ve şikâyetlerin tümünün birden görülmesi gerekli değildir. Hatta çocuklarda genellikle sadece bir belirti ile hekime başvurulur. Tanıya götüren en yararlı inceleme, Beyin Manyetik Rezonans (MR) incelemesidir. Bel suyu incelemesi tanı için gereken diğer bir incelemedir. Başka hastalıkların dışlanması için bu tetkiklere ilave olarak, kan incelemelerine ihtiyaç duyulur. Hastalık ataklar halinde seyreder. Bir dönem iyileşen hasta yeniden aynı belirtilerle hekime başvurabilir” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Akın İşcan, “Çevresel veya genetik etmenler MS gelişimine zemin hazırlayabilir. Bazı virüs enfeksiyonları (Örneğin; Epstein-Barr virüsü), sigara dumanına maruz kalmak, D vitamini eksikliği, kız çocuklarında ergenlikte salgılanan hormonlar, genetik olarak bazı tür doku antijenlerine (bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan sistem) sahip olmak, obezite, birinci derece yakınlarda MS hastalığının olması ve bağırsak florasında bazı anormallikler, bu etmenler arasındadır. Yine de açıkçası ispatlanmış bir etken halen mevcut değildir. Hastalığa yakalanan çocuk, uzun yıllar devam edecek bir tedavi süreci yaşayacaktır. Bu süreç boyunca moral desteğine ihtiyacı kaçınılmazdır. Bazı hastalarda fizik tedavi ihtiyacı olabilir. Enfeksiyonlardan korunma, doğru beslenme, temiz hava soluma ve stresten uzak durmanın sürece olumlu katkısı olacaktır. Uzun tedavi ve kontrol dönemini, bu konuda deneyim kazanmış uzman ve merkezlerin yönetmesi gereklidir” dedi.