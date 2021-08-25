Sırada Kovid-22 var! Korkutan uyarı: Daha ölümcül

25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:58 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:58

DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği koronavirüsün Delta varyantıyla ilgili açıklama yapan İngiliz İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı. Daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının 'kaçınılmaz' olduğunu iddia eden Reddy, "Ortaya çıkarsa mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşıları hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamalıyız" dedi. Varyantların birleşmesiyle bir 'süper varyant'ın ortaya çıkabileceği konusunda uyarılar yapılmıştı.

Koronavirüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

60 YILDA TEKRARLAR

İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden uzmanlar, insan yapımı tahribatların bu şekilde devam etmesi halinde, Kovid-19 ölçeğinde ölümcül yeni bir pandeminin gelecek 60 yıl içinde tekrar yaşanacağın hesapladı. Son 400 yılda salgınları inceleyen uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma olasılığının gelecek 10 yıl içinde üç kat artacağı konusunda uyardı.