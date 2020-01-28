Soğuk havalarda romatizmaya dikkat

IHA 28.01.2020 12:41 - Güncelleme: 28.01.2020 12:41

Uz. Dr. Mirzaoğlu, romatizmanın, kas ve iskelet sitemini tutan, öncelikle ağrı ve hareket kısıtlılığı, daha az olarak da şişlik ve kalıcı şekil bozukluğu ile kendini gösteren hastalıklar topluluğunun genel adı olduğunu söyledi. Uz. Dr. Mirzaoğlu, “Romatizmal hastalıklar, deri ve tırnaklar, göz, solunum sistemi, böbrekler, karaciğer, kalp ve damarlar, sinir sistemi ve mide-bağırsak sistemi de yoğun olarak etkilenmektedir. Osteoartrit, romatoid atrit, raynoud hastalığı, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi farklı türleri vardır. Soğuk hava romatizma nedeni değildir. Ancak romatizmal ağrılar soğukta daha belirgin olarak hissedilir. Bunun en önemli sebebi eklem içindeki sıvının akışkanlığının değişmesidir. Ancak romatizma her mevsimde ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Soğuk havalardan en çok görülen romatizmal hastalıkların başında ise tıpta kullanılan adıyla ‘osteoartrirt’ yani kireçlenme gelmektedir. Kireçlenme tipik olarak diz, kalça, el ve omurgaları etkilemektedir. Havaların soğumasıyla oluşan basınç değişikliklerini hasta eklemlerinde hisseder ve yağmur yağmadan günler önce dizde ağrı, sızı şikayetleri başlar. Bu duruma kadınlar daha duyarlıdır” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMİ NEDENE GÖRE DEĞİŞİYOR



Kışın artan eklem ağrıların tedavisinin ağrıya neden olan hastalığa göre değiştiğini vurgulayan Uz. Dr. Mirzaoğlu, “Eğer ağrının nedeni kireçlenme ise bazı öneriler ile ağrı kontrol altına alınabilir. Ağır romatizmal hastalıklarda ise ilaç tedavisi önceliklidir. Ağrılarının bunlardan hangisinden kaynaklandığının ayırımını bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı rahatlıkla yapabilir. Bu nedenle bu yakınmaları olan hastaların FTR polikliniğine başvurmaları gerekir. Doktora danışmadan bilinçsizce ilaç kullanılmamalıdır. Özellikle soğuk havalarda hastanın kendini iyi hissedebilecek sıcak ortamlarda bulunması gerekir. Dışarıya çıkmaları gerektiği zaman ise eldiven, atkı ile el ve boyun eklemlerini korumaları önerilir. Aşırı kilolu romatizma hastalarının mutlaka kilo vermeleri önerilir. Bunun için bir beslenme ve diyet uzmanından destek alınabilir.

Beslenme düzenine balık, ısırgan otu, yumurta gibi besinler eklenebilir. Ceviz, keten tohumu, semizotunun yanı sıra zeytinyağı, kalsiyum ve c vitamininden zengin besinler de tüketilebilir. Günde ortalama 2 buçuk litre su tüketilmesi önerilir. Stresten uzak durulmalıdır. Bunun için stres azaltıcı etkinliklerde bulunulabilir.

Sigaradan ve sigara dumanının olduğu ortamlardan uzak durulmalıdır. Vitamin D düzeyi düşükse takviye alınmalıdır. Uyku düzenine dikkat edilmeli, yeterince dinlenilmelidir” diye konuştu.