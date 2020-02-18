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Sağlık

Somalili hastanın boğazından 450 gramlık kitle çıkarıldı

Somali'den gelen guatr hastası Sadıyo Abdi Farah (29), şifayı Denizli'de buldu. Somalili kadının boğazındaki 10 santimetre çapında, yaklaşık 450 gram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

DHA18 Şubat 2020 Salı15:12 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:12

Somali'de yaşayan guatr hastasıi Sadıyo Abdi Farah tedavi için kardeşi Shafi Abdi Farah'ın eğitim gördüğü Denizli'yi seçti. Kentteki özel bir hastanede tetkikleri yapılan Farah, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Tekin tarafından dün ameliyata alındı. Farah'ın boğazını çevreleyen 10 santimetre çapında, 450 gram ağırlığındaki nodül, başarılı geçen ameliyatla çıkarıldı.

'TÜRKİYE ŞARTLARINDA PEK GÖRÜLMÜYOR'

Somalili hastada bulunan nodülün Türkiye'de ender rastlanan büyüklükte olduğunu dile getiren Op. Dr. Mehmet Tekin, "Hastamız bizim Türkiye şartlarında pek sık görmediğimiz yaklaşık 10 santimetre çapa ulaşan büyük bir nodülle geldi. Dün ameliyat ettik. Şu an hastamız gayet iyi, sağlığına kavuştu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Guatr hastalığı özellikle ülkemizde sık görülen bir rahatsızlık. Tiroit bezinin anormal büyümesi ya da içeride nodüllerin oluşumuna bağlı daha sonra tiroit kanserlerine kadar giden bir süreç oluşturuyor" dedi.

Ablasının ameliyatının başarılı geçtiği için mutlu olduğunu belirten Shafi Abdi Farah ise, "Ablam Somali'deki başka insanların ya da başka hastaların yaşadığı problemi gördükten sonra kendisi Türkiye'de bu ameliyatı gerçekleştirmeyi tercih etti. Ablamın boğazında büyük bir kitle vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Ameliyatı, başarılı bir şekilde tamamlandı, sağlığına kavuştu" diye konuştu.

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