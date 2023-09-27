Bakan Koca, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'ndeki Kabine Toplantýsý'nýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý.

Eris varyantý ve endiþe edilecek bir durum olup olmadýðýna iliþkin soruya Koca, þu yanýtý verdi:

"Kovid-19 ortaya çýktýðýnda birçok bilinmezliði içeriyordu. Hem virüs hem de hastalýklar açýsýndan bu süreçte mücadele etmek için erken dönemde aþýnýn geliþtirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede inaktif olarak bilinen güvenilir kadim tekniklerle üretilen aþýyý yani TURKOVAC'ý geliþtirmiþtik. Bu süreçte artýk hastalýðý biliyoruz. Virüsü tanýyoruz. Tüm mutasyonlarýn etkilerini ve deðiþiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çýktýðý dönemdeki hasta yapýcý etkisi yani virulansýnda artýþ olmadý. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayýf olan mutasyonlar, bunu da dediðim gibi yakýndan takip ediyoruz. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantýna yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açýk þekilde zaten ifade etmiþtim. Hastalýðý artýk çok iyi tanýyoruz ve endiþe edecek hiçbir durum yok."

"KOVÝD-19 ÝÇÝN YENÝ BÝR AÞI PROGRAMI UYGULAMAYI DÜÞÜNMÜYORUZ"

Bazý ülkelerin yeni varyanta karþý özel aþý geliþtirdikleri ve yeni aþýlama programlarý baþlattýklarýna yönelik açýklamalarý hatýrlatýlarak, Türkiye'de böyle bir aþýlama programýnýn söz konusu olup olmayacaðýna yönelik soruyu Bakan Koca, þu þekilde yanýtladý:

"Bazý ülkelerin aþý baskýsý ile örnek olmaya çalýþtýðýna hepimiz þahit oluyoruz. Bazý ülkelerin aþý baskýsýna boyun eðmesi, bizim de aþý baskýsýna boyun eðeceðimiz anlamýna gelmez. Küresel Kovid aþýsý baskýsýna boyun eðmemiz mümkün deðil. Türkiye'nin kendi programý var ve birileri istiyor diye aþý programý baþlatmayýz. Biz kendi programýmýzý uyguluyoruz ve þu an kesinlikle Kovid-19 için yeni bir aþý programý uygulamayý düþünmüyoruz. Bu kadar net."

"HASTANEYE YATIÞ ORANLARI OLDUKÇA DÜÞÜK"

Bakan Koca, hasta sayýsýnda bir artýþ olup olmadýðýna iliþkin soru üzerine þunlarý kaydetti:

"Bildiðiniz gibi Eris varyantýnýn virülansý yani hasta etme gücü daha düþük fakat bulaþýcýlýðý daha fazla. Bu dönemde hasta sayýsýnýn arttýðýný söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatýþ oranlarý oldukça düþük. Aðýr hastalýk yapmýyor. Daha hafif seyrediyor. Kovid-19, nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüþmüþ durumda. Bu beklediðimiz bir seyirdi. Paniðe gerek yok. Eski dönemi hatýrlatan kýsýtlama ve kapanmalar söz konusu deðil.

Dolayýsýyla korunmak için ne yapmamýz gerekiyor? Artýk tüm vatandaþlarýmýz biliyor, hasta olanlarýn kendilerini izole etmelerini, topluma çýkmamalarýný, riskli olan kiþilerin özellikle kendilerini korumalarýný, onlarýn da kalabalýk ortamlardan uzak durmasýný, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarýný öneriyoruz. Baþka bir önerimiz de yok, yeni bir aþý programýmýz da yok. Yani toplu bir aþýlama programýna kesinlikle ihtiyaç yok."

"ÇOCUKLARIMIZIN BAÐIÞIKLAMA PROGRAMINDAKÝ AÞILARINI EKSÝKSÝZ YAPTIRMALI"

"Bu dönemde grip aþýsýný önemsiyoruz." diyen Koca, risk gruplarýnda olan ve grip aþýlarý tanýmlanmýþ olanlarýn bir an önce aþý olmalarýný önerdiklerini vurguladý.

Bakan Koca, riskli grupta yer alan ve tanýmlanmýþ kiþilere grip aþýlarýnýn ücretsiz olarak yapýldýðýný belirterek, þöyle devam etti:

"Burada önemli bir parantez açmam lazým. Aþý programýmýz Kovid-19 için yok ancak bildiðiniz gibi çocukluk çaðý baðýþýklama aþý programýmýz baþarýyla sürüyor ve çok önemli görüyoruz. Çocukluk çaðýndaki aþý programýný hassasiyetle takip ediyoruz. Vatandaþlarýmýz bu konuda hassas davranmalý, çocuklarýmýzýn baðýþýklama programýndaki aþýlarýný eksiksiz yaptýrmalý.

Bu aþýlarýmýzý üretmek için devreye aldýðýmýz, Hýfzýssýhha aþý ve biyoteknolojik ürün araþtýrma ve üretim altyapý inþaatýmýz devam ediyor. Tüm aþýlarýmýzý yerlileþtirmeyi esas alýyoruz. Ayrýca teknoloji transferiyle daha önce ilan ettiðimiz 3 aþýnýn süreci de baþladý. Su çiçeði, kuduz ve Hepatit-A aþýsýnýn teknoloji transferi ile üretilmesini özellikle çocuklarýmýz için önemsiyoruz."