Tatil dönüşüne hazırlanan sürücülere önemli uyarı

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Prof. Dr. Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süreli yolculuklar için mutlaka dinlenmiş olarak yola çıkılması gerektiğini bildirdi.

Yapılan araştırmalarda ölümcül trafik kazalarının yaklaşık dörtte birinin uykusuzluğa bağlı olduğunun belirlendiğini aktaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekmektedir. Çünkü uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür. Uyku ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin beyni, bir an önce uykuya geçişi sağlayacak şekilde 'uyku baskısı' altında kalır. Uyanık kalınan süre arttıkça uykuya geçişi hızlandıracak bu baskı da artar ve kişinin uykuya direnme gücü azalır. Böylece kişi daha kolay uykuya dalar. Her ne kadar kişiler uykularının geldiğini hissettiklerinde 'uyanık kalabilirim' diye düşünseler de uyku çok güçlü bir biyolojik dürtüdür."

- "YOLA ÇIKMADAN ÖNCEKİ GECE 7-8 SAAT UYUYUN"

Fidan, motorlu araç, kesici, delici alet kullanımı gibi durumlar için uykusuzluğun büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Erişkinlerde gerekli uyku süresinin kişiye göre değişebileceğini belirten Vural, şunları kaydetti:

"Günde ortalama 7-8 saat uyumak gerekir. Bu sayede zihnin ve vücudun dinlendiği derin uyku dönemleri tamamlanır. Yola çıkmadan önceki gece 7-8 saatlik uyku, kaza riskini aza indiren en değerli önlemdir. Gece yarısı ile sabah saat 06.00 arasında yola çıkmamak gerekir çünkü bu saatler arasında uyku baskısı daha fazla olur. Sürücülerin en az iki saate bir mola vermeleri gerekmektedir. Yola çıkmadan önce veya yolculukta bir mola verip kısa bir süre uyumak dikkatin toparlanmasına yardımcı olur. Bu kısa uykunun 20 dakikayı geçmemesi gerekir. Yolculuk sırasında veya molalarda kafein içeren kahve gibi içeceklerin tüketilmesi uyanıklık sağlamak için iyi olabilir ancak kafein etkisini yaklaşık 30 dakika sonra gösterecektir. Yedek sürücü olabilecek birisiyle yolculuk etmek ve iki saatte bir sürücü değiştirip diğerinin dinlenmesine izin vermek faydalı olur."