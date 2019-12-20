Tavukta yeni kavga

20.12.2019 02:09 - Güncelleme: 20.12.2019 02:09

Karatay’ın başlattığı ‘tavuk eti’ tartışmasına Prof. Dr. Bingür Sönmez de dahil oldu, ‘Endüstriyel tavuk daha sağlıklıdır’ dedi. Prof. Dr. Sönmez, “Gezen tavuk her şeyi yer, dışkısını bile. Dolayısıyla gezen tavuktan salmonella bulaşma ihtimali çok yüksektir. Endüstriyel tavuklar tamamen kontrol altında” diyerek tezini savundu. Prof. Dr. Sönmez’e cevap gecikmedi. Bursa’da tavuk çiftliği sahibi ve organik tavuk yumurtası sertifikası bulunan Mehmet İlhan, “Tavuklarımızın gezdiği alan büyük. Tavuklar, yonca ve bunun gibi otları yiyor. Kümesin kapısı açık, gelip yemini yiyor. Dışkılarını yemiyorlar” karşılığını verdi.