Teknoloji 'Siberkondira'yı tetikliyor!

3 Şubat 2022 Perşembe

Özelikle pandemide evde kapanmalarla birlikte internet kullanımı iyice arttı. Günün büyük bir bölümünü sanal ortamda geçirenlerin, arama yaptığı konular arasında zaman zaman yaşadığımız hastalıklarla ilgili konularda üst sıralarda yer almaya başladı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Psikiyatri Uzmanı. Dr. Gülnur Şen, "Siberkondria" hastalığı yani internetten hastalık arama ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Gülnur Şen, "En basit hastalıklar bile internetten araştırıldığında kanser gibi düşünülebiliyor. İnternetten hastalık aramak daha fazla stres ve kaygıya yol açmaktadır. Bu hastalık ruh sağlığımızı etkilediği gibi altta yatan gerçek sağlık sorunlarımızın çözümünü de geciktirmektedir" dedi.

"İNTERNETTEN HASTALIK ARAMAK DAHA FAZLA STRES VE KAYGIYA YOL AÇMAKTADIR"

İnternetten hastalık aramanın meydana getirdiği kötü sonuçların daha fazla kaygıya sebep olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Psikiyatri doktoru Uzm. Dr. Gülnur Şen, "Siberkondria, diğer adıyla internetten hastalık arama hastalığı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte oldukça artmıştır. Bu hastalık beraberinde bazı riskleri de meydana getirmektedir. Özellikle kaygı, endişe ve bununla birlikte oluşan depresyon gibi belirtiler sıklıkla görülmekte ve giderek artmaktadır. Kişiler en basit bir baş ağrısını bile internetten araştırdığı zaman hastalık olarak kötü ihtimallere varmaktadır. Ve bu kötü ihtimaller, kişilerde kaygı ve depresif gibi belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle herhangi bir hastalığımız meydana geldiği zaman internetten araştırmaktan ziyade konunun uzmanı bir doktordan bilgi almak her zaman için daha doğru bir seçenektir. Çünkü internette her zaman doğru bilgiye ulaşamayabiliriz. Ayrıca internette araştırdığımız bilgilerin her zaman doğru ve net olmaması, araştırma yapanların yanlış bilgilere maruz kalmasının yanında uygunsuz kaynaklara yönlendirileceği için gereksiz stres, kaygı ve zaman kaybına yol açmaktadır. Başta sağlığı ile ilgili kaygılı olan bireyler olmak üzere herkeste olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir" şeklinde bilgi verdi.

"TOPLUM OLARAK BU HASTALIĞIN ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKİR"

Hastalığın neden olduğu kaygıyla mücadele etmek gerektiğine değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülnur Şen, şu tavsiyelerde bulundu:

"İnternetten hastalık arama pandemi ile birlikte çok fazla artmıştır. Çünkü pandemi zaten çok fazla araştırılan bir konu olmakla birlikte en ufak bir ateş çıktığında sanki bulaşıcı bir hastalık varmış ya da bir ağrı olduğunda sanki bir tümör varmış gibi hissetme ve bunu araştırma kişide kaygıya yol açmaktadır. Bu kaygı bir hastalığın oluştuğuna gerçekten inanıp uzmanların önerileri, tedavi modeli ve kanıtları yok saymanın yol açtığı depresif belirtiler toplumda da çok fazla artmıştır. İnternetten çok fazla hastalık arama ve bunun sonucunda oluşan psikolojik etkilerini yaşamaya başladıysak mutlaka bir psikiyatristle görüşmeli ve bu alışkanlığı bırakmak için destek almalıyız. Çünkü belirttiğim gibi bu hastalığın artması hem kaygıyı hem de depresif belirtileri arttırmaktadır ve toplum olarak bizim bunun önüne mutlaka geçmemiz gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu için en doğru bilgiye ulaşmak amacıyla zaman kaybetmeden bir uzmana danışmak hem ruh sağlığı için hem de altta yatan gerçek sağlık sorunun çözümü için en doğru karar olacaktır"