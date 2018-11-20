Temassız DHI tekniği ile saç ekimi

"DHI No Touch" tekniği ile ekilmek üzere toplanan saç foliküler üniteleri otomatik olarak silindir tüpü benzeri bir cihaza yerleştirilir. Foliküler üniteyi zarar vermeden tutan aynı cihaz, daha No Touch denilen ve insanın temas etme faktörünü ortadan kaldırarak greftleri alıcı bölgelere yerleştirmek için kullanılır.

Aslında bu teknik, özellik ile ön saç çizgisine saç folikülü transferini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Temassız saç ekimi tekniğinin özellikleri

DHI No Touch tekniği alınan saç kökünün canlı kısmına hiçbir şekilde temas edilmeksizin doğrudan saç nakli imkanı sağlıyor. DHI gibi diğer tüm FUE ve alt grubu saç ekimlerinde saç kökü alımı birbirleri ile aynıdır. Bu tekniklerde sağlıklı ve canlı saç kökleri mikromotor desteğiyle ya da manuel olarak teker teker alınarak toplanır. Bu aşamadan sonra temassız saç ekimi imkanı sunan özel alet yardımı ile ekim işlemi gerçekleştirilir. Saç köklerinin canlı kısmında hiçbir şekilde dokunulmadan özel aletin içine yerleştirilir ve yine bu özel alet yardımı ile gerekli bölgelere temassız bir şekilde ekilebilir. Ekim işleminde ise özel bir ekim kalemi olan Choi Pen aleti kullanılır. Bu sayede saç köklerinin canlılığı ve hijyeni de sağlanmış olur.

Avantajları neler

Lokal anestezi uygulanarak yapıldığı için ağrısız bir tekniktir ve ciltte çok az tahrişe neden olur. Operasyonda lokal anestezi uygulandığı için hasta rahatlar ve isterse müzik dinleyebilir, televizyon seyredebilir, hafif bir öğle yemeğinin tadını çıkarabilir ve hatta prosedür sırasında kestirebilir. Genel olarak, tüm prosedür 4 ila 6 saat içinde tamamlanır.

Saçın büyüme süreci

Nakledilen saç köklerinin büyümesi, yeni yerleştirilen foliküler üniteler etrafındaki kılcal damarların hızına bağlı olarak, 16 hafta sonra görünecektir. DHI non-invazif bir operasyon türüdür ve dolayısıyla kafa derisinde görünen bir yara izi oluşumuna yol açmaz. Ekilen yeni saç kökleri çoğunlukla ömür boyu kalıcı olur, çünkü DNA'ları ön taraftaki saçlardan farklıdır. Onlar kalıcıdır ve yaşam boyu büyürler.

İyileşme süreci

Temassız saç ekimi tekniği hiç insan teması olmaksızın yapıldığı için ekstra hijyen ve yüksek tutunma oranı sağlar. Ayaktan tedavi tekniği olduğu için hasta aynı gün evine gidebilir. Saç ekiminde iş yaşamının kesintiye uğramasına neden olacak bir prosedür değildir. Sağlıklı uyku ve beslenme ile iyileşme süreci artırılabilir. Güneşe çıkma, deniz ya da sauna gibi sıcak ortamlara girmek için doktorunuzun size verdiği sürelere uymanız gerekir. İyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterse de ortalama 5-10 gün arasında sürebilir.

#GüncelÖztürk #TemassızSaçEkimi #SaçEkimi