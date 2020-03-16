İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4398
  • EURO
    7,1951
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm ülkelere mesaj... 'Test, test, test'
Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm ülkelere mesaj... 'Test, test, test'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere 'şüpheli her vaka için (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 testi yapılması' çağrısında bulundu.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 20:56
ABONE OL

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileriyle kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda; görüntülü, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Geçen hafta, Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde arttığını belirten Ghebreyesus, artık Çin dışındaki ülkelerden daha faza vaka ve ölüm haberi aldıklarını aktardı.

Ghebreyesus, virüsle ilgili olarak tüm hükümetlere testlere ağırlık verme çağrısını yineleyerek, "Tüm ülkelere basit bir mesajımız var: Test, test, test. Her şüpheli Kovid-19 vakası için test." ifadesini kullandı.

"120 ÜLKEYE TOPLAM 1,5 MİLYON TEST GÖNDERDİK"

Testi pozitif çıkanların derhal karantinaya alınması ve son 2 günde temasta olduğu kişilerin araştırılmasının önemine işaret eden Ghebreyesus, bu kişilerin de test edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, her gün küresel talebi karşılamak için daha fazla test kiti üretildiği bilgisini paylaşarak, 120 ülkeye toplam 1,5 milyon test gönderdiklerini, şirketlerle daha fazla testlerin üretimi için iş birliği yaptıklarını söyledi.

Konuşmasında sık sık test yapılması gerektiğine vurgu yapan Ghebreyesus, "Bu çok ciddi bir hastalık. Her ne kadar 60 yaş üstü kişilerin en yüksek risk altında olduğunu gösteren kanıtlar olsa da çocuklar da dahil olmak üzere, gençler de (Kovid-19 nedeniyle) öldü." diye konuştu.

Kesik kol soruşturması sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak
Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?
Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.