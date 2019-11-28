TMU cihazı ile psikiyatrik hastalıkların tedavisi mümkün hale getiriliyor. Yöntem özellikle depresyon tedavisinde etkili, ABD’de yapılan araştırma sönuçları ise uygulamanın hafızayı da güçlendirdiği yönünde. TMS tedavisi nedir? TMS nedir, nasıl uygulanır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bağımlılık tedavisinde kullanılan Derin TMU (Deep TMS) yöntemi, beynin klasik TMU ile uyarılamayan derin ve daha içeride kalan bölgelerini uyarmaktadır. Derin TMU cihazı, derin bir bölgeye etki ederek beynin bağımlılıkta rol alan Insula, Anterior Singulat Korteks gibi bölgelerini uyaran bir yöntemdir.

TMS TEDAVİSİ NEDİR?

Bağımlılık tedavisinde kullanılan Derin TMU (Deep TMS) yöntemi, beynin klasik TMU ile uyarılamayan derin ve daha içeride kalan bölgelerini uyarmaktadır.

Derin TMU cihazı, derin bir bölgeye etki ederek beynin bağımlılıkta rol alan Insula, Anterior Singulat Korteks gibi bölgelerini uyaran bir yöntemdir.

TMS NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Derin TMU, bağımlılık, şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve diğer bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılmaktadır. Cihazda kullanılan başlığın özellikleri sayesinde farklı hastalıklarda farklı beyin bölgelerine uyarım verilebilmektedir. Derin TMU uygulamasının Depresyon ve Bipolar Bozuklukta kullanımı FDA ve CE onaylıdır. Özellikle depresyon tedavisinde Amerika’da, Kanada’da, Avustralya’da, Almanya’da, Belçika’da, İtalya’da ve daha başka Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde kullanılmaktadır.

DERİN TMU (DEEP TMS), BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Derin TMU uygulaması hakkında bilgi veren Prof.Dr.Nesrin Dilbaz, “Bağımlılık tedavisi zor bir hastalık olduğundan tedavide bozulmuş olan beyin bölgelerinin düzenlenmesinin önemli” olduğunu belirtti. Günümüzde bağımlılığın aynı şizofreni gibi kronik ve tekrarlayıcı seyreden bir beyin hastalığı olduğu ya da şeker hastalığı gibi uzun soluklu tedavisi olan kronik bir hastalık olduğu bilinmektedir. Bağımlılık bir irade bozukluğu, kişilik eksikliği ya da ahlaki zayıflıktan dolayı ortaya çıkmamaktadır. Beynin derinlerinde bulunan ödül merkezi dediğimiz alanlarda dopamin gibi nörotransmitter olarak adlandırılan hormonlardaki değişiklikler sebebi ile oluşmaktadır. Bu değişikliklerin geri çevrilmesinde derin beyin uyarımı gibi güçlü tedaviler etkin olabilmektedir.

HANGİ DURUMLARDA DERİN TMU GEREKLİDİR?

Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, bağımlılık hastalarında özellikle tedavi sonrası nüksetmenin söz konusu olduğu hallerde, hastanın bilinen tedavilere rağmen bağımlılık yapıcı maddeyi araması halinde Derin TMU yönteminin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Bağımlılık hastalarının %60-70’nde depresyon, anksiyete bozukluğu, psikoz gibi diğer psikiyatrik hastalıkların eşlik etmekte olduğunu kaydeden Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, “Derin TMU uygulamaları eşlik eden psikiyatrik hastalığın bağımlılıkla birlikte tedavi edilmesinde etkili olmaktadır” dedi.

DERİN TMU SAĞLIK AÇISINDAN RİSK TAŞIR MI?

Derin TMU’nun klasik TMU’da olduğu gibi düşük riskli bir uygulama olduğunu ifade eden Prof.Dr. Dilbaz, “Derin TMU, klasik TMU’da olduğu gibi diğer beyin uyarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında hastaya girişimsel işlem yapılmadığından dolayı çok düşük riskli bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Bu yöntem beyinde herhangi bir hasar bırakmaz”.