Tüp Bebek Tedavisi Nedir?

Diğer adıyla IVF (In-Vitro Fertilization) olarak bilinen tüp bebek tedavisi özel bir kültür ortamında dişi yumurtası ve erkek spermini bir araya getirip başarılı bir şekilde döllenme şansını büyük ölçüde arttıran yardımcı üreme teknolojisidir. Döllenmiş yumurta anlamına gelen embriyo, IVF laboratuvarında gözlemlenmekte, büyümeleri izlenmekte ve burada kaliteleri derecelendirilmektedir. Embriyolar daha sonraki bir zamanda kadının rahmine aktarılmak üzere dondurulabilir veya alıcının rahmine çok-katlı embriyo evresinde veya blastosist embriyo evresinde transfer edilebilir. Jinekolog Operatör Doktor Yeşim Yerçok, tüp bebek konusunda tüm merak edilenleri okuyucular için cevapladı. İşte tüp bebek tedavisi hakkında merak edilenler…

Tüp Bebek Tedavisi Neden Yapılır?

Tüp bebek tedavisi üreme kabiliyeti sınırlı olan veya olmayan, ancak bebek sahibi olmak isteyen çiftlere yardımcı bir uygulamadır. IVF pahalı ve invaziv bir yöntemdir, bu nedenle çiftler öncelikle diğer tedavi yöntemlerini dener; ilaç tedavisi ile yumurta takibi, aşılama (IUI-inseminasyon) gibi. Aşılama (IUI) prosedüründe yumurta ultrasonla izlenir, olgunlaşıp çatlaması beklenir ve doktor yıkanmış spermleri özel bir kanülle doğrudan kadının rahminin içine aktarır. Ucuz ve kolay bir yöntemdir, anestezi gerektirmeyen acısız bir uygulamadır ancak aşılama uygulamasında başarı şansı yüzde 13’lük bir oranla oldukça düşüktür.

Peki, tüp bebek tedavisinde başarı şansı nedir ve başarılı bir tüp bebek tedavisi için nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan önce tüp bebek tedavisinin (IVF) gerekli olabileceği durumları şöyle sıralayabiliriz:

Tüp Bebek Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

• 40 yaşın üzerindeki kadınlarda azalan doğurganlık oranı,

• Tıkalı veya hasarlı fallop tüpleri,

• Azalmış yumurtalık fonksiyonu,

• Endometriyozis,

• Rahim fibroidleri (myom),

• Düşük sperm sayısı, azalmış hareketlilik veya şekil anormallikleri gibi erkek infertilitesi,

• Açıklanamayan infertilite

Bunların dışında ebeveynler genetik bir bozukluk riski taşıyorsa ve bu riski bebeğe geçirme şansı yüksekse IVF'i tercih edebilirler.

Tüp Bebek Tedavisinin Başarı Oranı Nasıldır?

Jinekolog Operatör Doktor Yeşim Yerçok, tüp bebek tedavisinin başarı oranını ve başarıya ulaşmasında etkili olan faktörleri şöyle sıralıyor:

“IVF'nin başarı oranı değişmektedir. American Pregnancy Association (Amerikan Hamilelik Derneği)’a göre, 35 yaş altı kadınlarda canlı doğum oranı yüzde 41 ila 43'dür. Bu oran 40 yaşın üzerindeki kadınlar için yüzde 13 ila 18'e düşmektedir. Tüp bebek tedavisinin başarı olmasında birçok faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri baba adayından alınan sperm örneğinin kalitesi ve sayısal değeri, diğeri ise anne adayının yumurta özellikleri ve sayısıdır. Tedavi için örneğin 30’lu yaşlarında olan anne adayından ortalama 8-9 yumurta toplanabilirken 40’lı yaşlarında olan anne adayından ise 1-2 yumurta alınabilmektedir. Bu yumurtaların sayısal değerinin yanı sıra kaliteli olması da oldukça önem taşımaktadır.

Tüp bebek Tedavisinde Yumurta Kalitesini Artırmanın Yolları Nelerdir?

Jinekolog Operatör Doktor Yeşim Yerçok, tüp bebek tedavisinde yumurta kalitesini artırmanın yollarını şöyle ifade ediyor:

“Yumurta kalitesini artırmanın en önemli adımı, anne adaylarının sigarayı bırakmasıdır. B vitamini ağırlıklı bir beslenme planı uygulamak yumurta kalitesini oldukça olumlu etkiler. Bunun yanında aşırı kafein kullanımının da yumurta rezervlerini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Yumurta kalitesini artırmak için yaşamınızda küçük ama etkili değişiklikler yapabilirsiniz. Vücudunuzu yormadan hafif tempoda yürüyüşler yapmak ve stres faktöründen olabildiğince uzak durmak yumurta kalitesini artıran önemli etmenlerdir. Sağlıklı bir üreme sistemi için stresten uzak durmak ve mutlu bir psikolojiye sahip olmak tahmin ettiğinizden çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bunun için küçük hobiler edinmek ya da sakin bir müzik eşliğinde yoga yapmak gün içinde sizi stresten alıkoyabilir.

Doktor tavsiyesi ve yönlendirmesi ile destekleyici ilaç takviyesi almak da yumurta kalitesini artırmak için faydalı bir yoldur. Bu anlamda internet ortamında üreme faaliyetlerini artırdığı iddia edilen ilaçlara itibar etmemeli, muhakkak doktorunuzdan aldığınız bilgiler ışığında hareket etmelisiniz.