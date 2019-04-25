Türk doktorlardan çığır açan yöntem

Diyabete bağlı organ hasarları ve hasarlı organın tamamen ya da kısmen cerrahi yöntemlerle kesilmesi için yapılan ampütasyon ameliyatları sayısı da giderek arttığı kaydediliyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları ‘genel anestezi uygulamadan, sinirleri duyarsızlaştırma yöntemi’yle yaptıkları ampütasyon operasyonlarında yüzde 100 başarı elde etti. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, üç senelik bir çalışmanın ürünü olan bu yöntemle şu ana kadar 8 ameliyat yaptıklarını, hastalarda anesteziden kaynaklanan hayati riski tamamen ortadan kaldırmasının yanı sıra, ameliyat sırasındaki uyanıklık ve sonrasındaki konfor açısından yöntemin ampütasyon cerrahisinde büyük bir adım olduğunu dile getirdi. Yöntem, ‘Maltepe Kombinasyonu’ adıyla uluslararası tıp literatürüne geçtiği kaydedildi.