21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8753
  • 6,5605
  • 240.93
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Türk doktorlardan çığır açan yöntem

Türkiye’de diyabet hastalığı görülme oranı nüfusun yüzde 14’ünü gördü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyabete bağlı organ hasarları ve hasarlı organın tamamen ya da kısmen cerrahi yöntemlerle kesilmesi için yapılan ampütasyon ameliyatları sayısı da giderek arttığı kaydediliyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları ‘genel anestezi uygulamadan, sinirleri duyarsızlaştırma yöntemi’yle yaptıkları ampütasyon operasyonlarında yüzde 100 başarı elde etti. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, üç senelik bir çalışmanın ürünü olan bu yöntemle şu ana kadar 8 ameliyat yaptıklarını, hastalarda anesteziden kaynaklanan hayati riski tamamen ortadan kaldırmasının yanı sıra, ameliyat sırasındaki uyanıklık ve sonrasındaki konfor açısından yöntemin ampütasyon cerrahisinde büyük bir adım olduğunu dile getirdi. Yöntem, ‘Maltepe Kombinasyonu’ adıyla uluslararası tıp literatürüne geçtiği kaydedildi.  

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Abbasi Medeni vefat etti

Abbasi Medeni vefat etti

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'
 

POPÜLER HABERLER

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Milyonlarca emekliye müjde

Milyonlarca emekliye müjde

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA