Türk eczacıdan sedef hastalığına yerli çözüm

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 2’sinde görülen hastalık her yaşta beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıp kaybolabiliyor. Sedef hastalığına yeni bir yöntemle tedavi geliştiren Eczacı Reyhan Aliusta, “Besin takviyesi geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak, besleyerek zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor” dedi. Aliusta, “Kortizon içermeyen ve sağlıklı insanların da kullanabileceği bir ürün. Sedef, egzama, vitiligo, ankilozan spondilit hatta otizm hastalarında destek olarak kullanılabiliyor. Yerli bir ürün, ağır metal içermiyor” diye konuştu.

PREBİYOTİK ETKİSİ VAR

Besin takviyesinin etkisini de anlatan Aliusta, “Ürün, bağırsak florasını düzenleyerek etki ediyor. Zararlı bakterileri gönderip faydalı bakterileri besliyor yani prebiyotik etki yapıyor” ifadelerini kullandı.