Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi 3 yıl daha ortak yönetilecek

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:51 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:52

Arnavutluk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve Fier'deki hastanenin geçiş aşamasına ilişkin daha fazla iş birliğini öngören protokolün onaylandığını söyledi.

Hastanenin ülkenin güneyinde 300 binden fazla kişiye hizmet verdiğini belirten Manastirliu, şöyle devam etti:

"Bugün onayladığımız bu karar, bu hastanenin yeni yönetim modelinde ortak kadroların 3 yıllık bir etkileşiminin önünü açıyor. Bu kamu hastanesi, Türkiye'den bilgi ve teknoloji aktarımı yapmak ve çeşitli hastane özerkliği örnekleriyle kamu hastanelerinin nasıl yönetildiği konusunda iyi bir başarı örneği oluşturmak için gelen bir ekiple iş birliği içinde yönetilmektedir."

Hastanenin yüksek kaliteli hizmetlerinden Arnavut vatandaşların doğrudan yararlanacağını aktaran Manastirliu, kurulan hastane özerkliği modelinden ülkenin sağlık sisteminin de faydalanacağını kaydetti.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi 21 Nisan'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Manastirliu ve Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla törenle açılmıştı.

Hastanenin 75 Türk doktor ve hemşire dahil 257 çalışanı bulunuyor.