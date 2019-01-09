Türkiye Kenevir üretimi neden yasaklandı Kenevir nedir? Kenevirin faydaları nerede kullanılır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kenevir üretimine başlanacağını açıkladı. Kenevir nedir? Türkiye'de kenevir üretimi yasal mı? Kenevirin faydaları nelerdir? Kenevir üretiminin yasal olduğu iller... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu”nda konuştu. Erdoğan, kenevir üretimiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Son zamanlar bu plastik poşetler vb. birçok ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık. Bunun 500 yıl-750-1000 yıl bunu toprak eritemiyor. Savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Anacağım evde file dokurdu. File ile alışveriş yapar gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zamanlar bunlar kenevirden yapılırdı. Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda biz de bunun çalışmasını yapıyoruz.” Dedi.

KENEVİR ÜRETİMİ KAĞIT KRİZİNE ÇÖZÜM OLUR MU?

Kağıt fiyatlarının dövize bağlı olarak artması nedeniyle gazetelerin yanı sıra kitap ve dergiler de yeni çözüm arayışına girdi. Uzmanlar Türkiye’de kenevir ekim alanlarının artmasıyla daha dayanıklı ve uzun ömürlü kağıt üretilebileceğini söylüyor.

Türkiye Kenevir Platformu Kurucu Üyesi Ercüment Degidiben, kenevirin birçok faydası olduğunu aktararak, “Kenevirden kağıt üretilir ve çok da iyi olur. Gelecek 3-4 yıl içerisinde yerli kağıdımıza kavuşuruz. Ağaçtan yapılan kağıt 100 sene dayanır kenevir kağıdı 10 bin sene dayanır” dedi.

Kenevirden yapılan kağıdın yüzeyinin biraz daha kaba olacağını söyleyen Degidiben, “Arap ülkelerindeki paraların birçoğu kenevirden üretilen kağıttan basılır. Daha dayanıklıdır, az yıpranır. Nemi alıp atar, rutubet olmaz. Tahtada çürüme olur, sağlıklı değildir” diye konuştu.

Yerli tohuma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Degidiben, “Kenevir çok marifetli bir bitki. 50 bin adet ürün yapılabilir. Yerli üretim, yerli tüketim ondan sonra ihracatı hedefliyoruz. Tohum sıkıntımız var, bu yıl Samsun ve Kastamonu’da 200 dönümde ekim yaptık ama gelecek yıl 2 ilden çıkıp 19 ile gitmeyi hedefliyoruz, talep de var. Kenevirden daha hesaplı kağıt üretmek için1 milyon dönümden daha fazla yere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ekim 2016’da alınan karara göre Türkiye’nin 19 ilinde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verildi. Karar Resmi Gazete’de de yayınlandı.

Kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması için kenevirin üretimine ilişkin düzenleme yapıldı. İzinli kenevir yetiştiriciliği 19 ilde yetiştirilebilecek. Bu illerin haricinde yetiştiriciliğin tespiti halinde ağır cezalar uygulanacak.

HANGİ İLLERDE KENEVİR ÜRETİMİ YASAL?

-Amasya

-Antalya

-Bartın

-Burdur

-Çorum

-İzmir

-Karabük

-Kastamonu

-Kayseri

-Kütahya

-Malatya

-Ordu

-Rize

-Samsun

-Sinop

-Tokat

-Uşak

-Yozgat

-Zonguldak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kenevir Yetiştiriciliği̇ ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kenevir yetiştiriciliğine getirilen düzenleme ile bu ürüne bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanmasına yönelik izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

KENEVİR NEDİR?

Kenevir Cannabaceae familyasına ait, tek yıllık bitki cinsidir. Saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılan kenevir, insanlık tarihinin en eski bitkisel hammadde kaynaklarından biri olarak biliniyor. Ana vatanı Orta Asya olan kenevir yapı olarak sert, çalımsı, gövde içi boş, palmat yapraklı, dioik ve tek yıllıktır. Bunun yanından lifleri dayanıklı ve oldukça uzundur. Bu özelliği nedeniyle çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi alanlarda sıklıkla tercih edilir. Kenevir çok güçlü bir bitkidir ve üretiminde ilaç kullanımına neredeyse hiç ihtiyaç duyulmaz.

Kenevirin yaprakları ise ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendiriliyor. Kenevirin yaprakları ve liflerinin yanı sıra tohumları da değerlendiriliyor. Kenevir tohumları, oldukça yağlı olması açısından yakıt ve oldukça besleyici olması açısından da gıda olarak kullanılmaktadır.

Selüloz açısından çok zengin bir odunsu bitki olan kenevirin, lifleri ise petrol yan sanayi ürünü olan sentetik lifler dünya çapında yaygınlaşmadan önce bütün dünyada lif kaynağı olarak kullanılmıştır.