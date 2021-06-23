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Sağlık

Türkiye'de 134 kişide Delta varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Delta varyantı Türkiye'de 134 kişide görüldü.

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 15:51
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