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Sağlık

Türkiye'de ilk kez Samsun'da yapıldı! Haftanın 7 günü hizmet verecek

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, temaslılar için uygulamaya konan 'araçta PCR testine' başladı. Uygulama, ülkede ilk kez Samsun'da yapılmış oldu.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 13:41 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 13:41
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Batıpark'ta oluşturulan PCR numune alım noktasında, temaslı kişiler haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatleri arasından test yaptırabilecek.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye'de ilk kez Samsun'da yapılmaya başlandığını söyledi.

Vatandaşların sağlık kuruluşunda sıraya girmeden araçlarında hızlı bir şekilde PCR testi olacaklarını belirten Oruç, şunları kaydetti:

"Okullarımızda pozitif vaka olduğunda, çocuklarımız temaslı olarak kaydediliyor. Temaslı olan ve semptomu olamayan çocuklarımızdan 5. gününde PCR testi alarak negatif ise maske, mesafe hijyen kurallarına uyarak okullarına devam etmesini sağlıyoruz. Burada Türkiye'de ilk olan PCR numunesi alma yeri oluşturduk. Burada, vatandaşlarımız hiçbir sağlık kuruluşunda sıraya girmeden araçlarıyla açık alanda hızlı bir şekilde test verecekler. Burada, bir sağlık tesisinde olabilecek bir bulaşın önüne geçmiş olacağız. Trafik sıkıntısı çekmeden kendi araçlarının içinde çok kolay, çok pratik şekilde testlerini alacağız."

İlerleyen günlerde, isteyen herkesin PCR testini bu alanda, araçlarında alabilmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Oruç, "Kolay, ulaşabilir bir numune merkezi oldu." ifadesini kullandı.

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