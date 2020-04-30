Türkiye'de kaç sağlık çalışanı koronavirüs oldu? Bakan Koca, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı

30 Nisan 2020 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 10:42

Türkye'de koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Koronavirüs olan hastalarla en çok etkileşim içinde olan doktor ve sağlık çalışanları, bu zor zamanda görevini layıkıyla yerine getiriyor. Peki Türkiye'de kaç sağlık çalışanı koronavirüs oldu? Vatandaşlar koronavirüse yakalanan sağlıkçı sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısının zannedilenden fazla olduğunu ifade etti. Buna göre; Türkiye'de şimdiye kadar kaç sağlık çalışanı koronavirüs hastası oldu? İşte Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç sağlık çalışanın enfekte olduğu yönündeki soruya şu cevabı verdi:

‘Sayıları çok vermekten yana olmadığımı ifade etmiştim sağlık çalışanlarıyla ilgili. Şu dönemde maalesef enfekte olan sahada yoğun özveri, gayret, fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam birilerinin söylediği kadar değil daha fazlası maalesef. Enfekte sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde vakalarımız içinde oranı yüzde 6,5'a yakın. Avrupa'daki ortalama yüzde 10-11'lerde. Gönlümüz hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum.’

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 14.00 sıralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "5859 kişilik filyasyon ekibimiz sahada... Ekiplerimiz 464 bin 434 kişiyi kontrol etti." dedi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında konuşan Sağlık Bakanı, "Büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin KocaTürkiye'de son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 89 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 117 bin 589, toplam can kaybının 3 bin 81'e ulaştı.

ENFEKTE OLAN SAĞLIKÇI SAYISI 7 BİN 428

"Şu dönemde maalesef enfekte olan, sahada yoğun özveri, gayret ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam, birilerinin söylediği kadar değil daha fazlası maalesef. Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7 bin 428. Yani 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımız içinde 7 bin 428 kişi. Ortalama vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'a yakın. Avrupa'daki ortalama yüzde 10-11'lerde. Gönül, bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmayıp, hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa bir gayretle yaptığımızı düşünüyorum. Hayatını kaybeden, hem sağlık çalışanlarımız hem bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Eczacı Odası'nın, İstanbul'da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağına ilişkin açıklaması sonrasında, çalışanların nasıl maske temin edebileceğine yönelik soru üzerine, çalışanlar dahil 20-65 yaş arası herkese, özellikle belli sayıda çalışanı olan işletmelere maske gönderildiğini vurguladı.

Koca, "Büyük işletmelerle ilgili de valilik üzerinden ayrıca göndermiş oluyoruz. Bu anlamda 'göndermiyoruz' şeklinde bir yaklaşım olmadığını söylemek istiyorum." dedi.

Hekimlerin ve hemşirelerin ise bu başarıyı kişi başına düşen hekim ve hemşire sayısının az olmasına rağmen elde ettiğini dile getiren Koca, "Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri, salgın sürecinde göstermeye devam edecekleri özveri için daima müteşekkiriz." diye konuştu.