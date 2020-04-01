Türkiye'de kaç sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı? İşte koronavirüs olan doktor ve sağlıkçı sayısı

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:28 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:28

Koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı Covid-19 haritasındaki son koronavirüs vaka sayılarını ve illerdeki ölü ve hasta sayılarını açıkladı. Türkiye'de enfekte olan koronavirüs sağlık çalışanı sayısı kaç? Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum ne? Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde yapılan test sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler de yer alıyor. İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, 1 günde 63 kişinin hayatını kaybettiğini toplam ölü sayısının 277'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca açıklamasında il il vaka sayılarını açıkladı.

Toplam hasta sayısının 15 bin 679 olduğunu açıklayan Koca, 14 bin 196 kişiye test yapıldığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısının sorulması üzerine oldukça duygulanan Bakan Koca, gözyaşlarını tutamadı.

601 SAĞLIKÇININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Konuşmakta güçlük çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Bakan Koca’nın o açıklaması:

Dünya Sağlık Örgütü ile konuştuğumda, Avrupa’da görülen vakaların çoğunluğunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir rakam yok. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzunda. Dolayasıyla koruyucu malzeme konusunda her türlü gayret içerisinde olduğundan eminim. Herhangi biri ben malzeme bulamıyorum diyorsa tüm yetkileri aşsın bize ulaşsın. Son bir haftada dağıttığımız N95 maske sayısı 4 milyona yakın oldu. Bütün imalati ülkemize, sağlık çalışanları öncelikli olarak bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Burada hep birlikte ne kadar cefakar sağlık çalışanlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizlerde onları korumak için her tedbiri alacağız.

HANGİ İLDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?