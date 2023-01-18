Türkiye'den AB ülkesine teklif: Yükünüzü hafifletebiliriz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Türkiye'nin sağlık turizmi hizmetlerinin Almanya'nın sağlık sistemindeki yükü hafifletme potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Alagöz, Almanya'nın başkenti Berlin'de 16-17 Ocak'ta düzenlenen Türkiye-Almanya Sağlık Turizmi Fuarı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fuarın, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin desteğiyle düzenlendiğini hatırlatan Alagöz, fuarda Türkiye'nin sağlık turizmi alanında sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilerin ilk elden hem kurumlarla hem de vatandaşlarla paylaşıldığını bildirdi.

Alagöz, Türkiye'nin önde gelen 93 hastanesi, kliniği ve sağlık turizmi acentesinin katılımıyla düzenlenen fuarın katılımcı ve ziyaretçilerinden tam not aldığını aktararak, şunları kaydetti:



"Fuar, 2 gün boyunca Alman doktorlar, sağlık turizmi acenteleri, turizmciler, seyahat acenteleri, sigortacılar başta olmak üzere pek çok kesimden büyük ilgi gördü. Amacı Türkiye'nin güzide sağlık kuruluşlarını Alman kamuoyuna tanıtmak, Almanya ile Türkiye arasında sağlık turizminin geliştirilmesi için her iki ülkenin sağlık turizmi aktörlerinin birbirleriyle tanışmasını sağlayarak taraflar arasında iş birliği imkanları tesis etmek olan fuar, amacına ulaşarak hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuarın uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti, sahip olduğu yüksek sağlık teknolojisi ve alanında uzman deneyimli kadroları, kolay ulaşım imkanı, beklemeden tedavi olanağı ve makul fiyatlarıyla dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı olan Türkiye ile Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya arasında sağlık turizmi alanında önemli iş birliklerine vesile olacağına inanıyoruz."

- 2-3 HAZİRAN 2023'TE AMSTERDAM SAĞLIK TURİZMİ FUARI DÜZENLENECEK

Cihat Alagöz, fuarın iki ülke arasında sağlıkta iş birliği potansiyelini bir üst seviyeye taşıyacağını belirterek, "Türkiye'nin sağlık turizmi hizmetlerinin Almanya'nın sağlık sistemindeki yükü hafifletme potansiyeli çok yüksek." dedi.

Türkiye'nin sağlık hizmeti sektöründe hizmet kalitesi, hizmetin erişebilirliği ve Almanya'ya kıyasla düşük maliyetli hizmet sunma avantajı olduğunu aktaran Alagöz, Almanya'daki insanların saç ekimi ve estetik operasyonların yanı sıra kalp cerrahisi, diş tedavisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi için Türkiye'yi tercih ettiğini bildirdi.

Alagöz, sıradaki projelerinin 2-3 Haziran 2023'te Hollanda'da ikinci kez düzenleyecekleri Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı olduğunu kaydetti.

- "2022'NİN İLK 9 AYI İÇERİSİNDE TÜRKİYE'Yİ TEDAVİ MAKSADIYLA ZİYARET EDEN YABANCI SAYISI 876 BİN 521 KİŞİYE ULAŞTI"

TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi Başkanı Alagöz, 2022'nin ilk 9 ayı içerisinde Türkiye'yi tedavi maksadıyla ziyaret eden yabancı sayısının 876 bin 521 kişiye ulaştığını ve Türkiye'nin bu süre zarfında 1,6 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ettiğini kaydetti.



Alagöz, "Bir önceki yıla göre katlanarak artan bu başarıya ulaşılmasında Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un liderliğinde Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen vizyoner çalışmaların büyük payı olduğunu vurgulamak istiyorum. Sektörün Muş'a ve ekibine müteşekkir olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.