Türkiye'den Azerbaycan'a destek! Eğitimler başladı

9 Şubat 2021'de imzalanan "Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı Protokolü" uyarınca çalışmaları devam eden Eylem Planı'nın, "Türkiye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Olağanüstü Haller Bakanlığı Arasında İşbirliğinin Başlatılması" maddesi gereği Azerbaycanlı 72 sağlık personeli eğitime tabi tutuluyor.

Eğitimler, eş zamanlı olarak hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de veriliyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Akademisi Eğitim Merkezinde 50, İzmir Urla Uluslararası Eğitim ve Simülasyon Merkezinde 22 personelin eğitimine start verildi. Söz konusu personelle Azerbaycan Tıbbi Kurtarma Ekibi'nin altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

- "BERABER ORTAK ÇALIŞMA DİLİ OLUŞTURMAK İÇİN PLANLAMA YAPMAKTAYIZ"



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Akademisi Eğitim Merkezinde düzenlenen açılış programına, Akademi Başkanı Baba Salayev, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz ile sağlık personeli katıldı.

Yorulmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin medikal kurtarma alanındaki tecrübesini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başlattıkları eğitim programıyla uzun vadede Türkiye ve Azerbaycan olarak dost ve komşu coğrafyalarda üzerlerine düşeni hakkaniyetle yaparak Türk dünyasında insan odaklı sürdürülebilir katkı sağlayacaklarını vurgulayan Yorulmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan ile işbirliği içinde diğer devletlerin de sağlık personellerinin ilerleyen zamanlarda eğitilmesi ve ulusal medikal kurtarma ekiplerinin kurulabilmesi vizyonundan hareketle doğrudan sahada çalışan sağlık personelleri arası iletişim kanalı oluşturmak, beraber ortak çalışma dili oluşturmak için planlama yapmaktayız."

Akademi Başkanı Salayev de Türkiye'nin tecrübesinin önemli olduğunu belirterek, programın katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

5 gün sürecek programda, Azerbaycanlı sağlık personeline hem teorik hem de uygulamalı afet ve acil durum yönetimi eğitimi verilecek.