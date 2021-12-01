İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2514
  • EURO
    15,1262
  • ALTIN
    759.762
  • BIST100
    1857.4
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Türkiye'den büyük başarı! 13 basamak birden yükselerek 6'ncı sıraya ulaştı
Sağlık

Türkiye'den büyük başarı! 13 basamak birden yükselerek 6'ncı sıraya ulaştı

Türkiye, dünyada kuzey yarım küre kış mevsimine girerken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı direncin en yüksek olduğu ülkeler listesinde 6. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye'de salgına yönelik alınan tedbirler, aşılama ve sağlık hizmetleri kalitesi ile Kovid-19 direnci en yüksek ülkeler arasında 13 basamak yükselerek, 19. sıradan 6. sıraya yerleşti.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 20:02 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 20:02
ABONE OL

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Kovid-19 Direnç Listesi'ni yayımladı. Bloomberg, dünya ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesini ve hamlelerini, sağlık hizmetlerinin kalitesi, aşılama oranı, genel ölüm oranı ve seyahati yeniden başlatma gibi göstergeleri kullanarak derlediği sıralamayı güncelledi.

Salgının başından bu yana belli aralıklarla farklı kriterlere göre dünyanın önde gelen ülkelerini sıralayan Bloomberg'in son listesinde, Türkiye, bazı sosyal mesafe kurallarını gevşettikten ve daha fazla ilin yüksek riskli kategorinin dışında kalmasının ardından 13 basamak yükselerek, 19. sıradan 6. sıraya yerleşti.

Bloomberg'in listesinde ilk beşte yer alan ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Finlandiya, İrlanda ve İspanya bulunurken Türkiye 6. sırada yer aldı.

Türkiye'nin ardından listede sırasıyla Kanada, İsveç, Fransa, Danimarka ve Norveç yer aldı. İngiltere ve ABD 12. ve 13. ülkeler oldu.

Listenin sonunda ise sırasıyla Malezya, Vietnam, Endonezya ve Filipinler yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.