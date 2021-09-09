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Sağlık

Türkiye'den dost ülkeye 150 bin doz Kovid-19 aşısı

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hibe ettiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 21:44
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Aşı sevkiyatını gerçekleştiren uçak, Manas Uluslararası Havaalanı'nda, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan tarafından karşılandı.

Beyşenaliyev, Türkiye'ye Kovid-19 salgınıyla mücadelede verdiği destek için teşekkür ederek, Sinovac aşısının 18 yaş üstü nüfusa uygulanacağını belirtti.

Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan 6,5 milyon nüfuslu Kırgızistan'da şu ana kadar 700 binden fazla kişi aşı oldu.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 104 test yapıldı, 104 yeni vaka tespit edildi ve Kovid-19'dan 2 kişi yaşamını yitirdi.

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