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Sağlık

Türkiye'den kardeş ülkeye aşı hibesi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin, Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı hibe edeceğini bildirdi.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 23:35 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:35
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Neziroğlu, Egemenlik Konseyi Üyesi Tümgeneral İbrahim Cabir ile Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ofisinde bir araya geldi.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Neziroğlu, aralıkta İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hakkında Cabir'i bilgilendirdi.

Neziroğlu, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Afrika kıtasına 15 milyon doz aşı yardımı yapılacağını açıkladığını, Sudan'a da 1 milyon doz aşı göndermeyi planladıklarını söyledi.

Cabir ise Türkiye'nin her zaman Sudan'ın yanında olduğunu, bunu çok takdir ettiklerini, Türkiye'nin özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek aşı hibesinden dolayı teşekkür etti.

  • Türkiyenin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu
  • sudan

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