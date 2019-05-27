Türkiye-Küba kanser aşısı ortaklığı

iLERi EVREDE KULLANILIYOR

Kübalı onkologların geliştirdikleri kanser tedavileri, kanser aşıları için Türkiye’den yılda 2 bin hasta Küba’ya gidiyor. Aşıların temel prensibi kanserle mücadele eden hücreleri güçlendirerek daha iyi savaşmalarını sağlamak. Küba aşısı, immünoterapötik bir ajan. Racotumomab 3. ve 4. ‘küçük hücreli dışı’ akciğer kanserinde etkili oluyor. Uzmanlar Küba aşısını şu şekilde değerlendiriyor; “Geliştirilen aşılardan biri sadece akciğer kanserlerinde, diğeri ise kanser hücrelerinin büyüme molekülüne karşı kullanılan bir aşıydı. Her iki aşı da ileri evre kanserlerde, kemoterapiden olumlu dönüş alınması halinde kullanılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre’de düzenlenen 2. Dünya Sağlık Asamblesi’nde Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, enfeksiyonlara karşı aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulması kararı alındı. Özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba’dan üst düzey bir heyet, bu hafta Türkiye’ye gelecek. Küba ilaç kurumu BioCubaPharma Başkanı ve kurum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

2023’E KADAR YÜZDE 100 YERLİ

Türkiye’de 13 hastalığa karşı rutin bağışıklama programı yürütüldüğünü anımsatan Bakan Koca, Türkiye’nin, zorunlu aşıların ücretsiz uygulandığı nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Nüfusun büyüklüğü ve bağışıklama programının genişliği sebebiyle aşılama maliyetinin de yüksek olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Bu kapsamda aşı için ayrılan bütçe, 2017 yılında 820 milyon, 2018 yılında ise yaklaşık 930 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılına kadar aşıların tamamının yerlileştirilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede difteri-tetanos, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, 5’li karma aşı, hepatit, suçiçeği aşılarının yerli üretimi için çalışmalarımız devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.