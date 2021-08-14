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Sağlık

Türkiye'nin batısı maviye dönüyor! Küçük sıçramaların önüne geçilecek

Türkiye'deki aşılama çalışmalarının hızla sürdüğü bu günlerde batı illerindeki aşılama oranında ki artış yüzde 75'lere ulaştı.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:49
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75'lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

KÜÇÜK SIÇRAMALARIN ÖNÜNE GEÇECEKTİR

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret eden Şener, şöyle konuştu:

"Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması, önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir. Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde hemen her ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için çok önemlidir. Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz olması gerekiyor."

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