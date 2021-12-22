AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:16

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda yaptığı konuşmada, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜSEB olarak TURKOVAC'ın her sürecine ciddi bir destek verdiklerini vurgulayan Akdoğan, "TÜSEB olarak, fikirden ürüne kadar seri üretim dahil olmak üzere tüm süreçlere destek verdik. Özellikle faz çalışmaları esnasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı klinik araştırma çalışmasını destekleyerek gerçekleştirdik. Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğinin, TURKOVAC geliştirilirken çok güzel örneğini verdik. Biz biyoteknolojik ilaç, cihaz ve aşı tanı kiti üretiminde, önümüzdeki günlerde zatı alinizin destekleriyle oluşturmuş olduğumuz bu ekosistemi genişleterek, katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, öncelikle ülkemize ve tüm insanlığın katkısına sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- "AŞIMIZA HERKESİN CEVAP VERDİĞİNİ GÖRDÜK"

TÜSEB'e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsünün başkanı Prof. Dr. Ateş Kara da Türkiye'nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini söyledi.

TURKOVAC'ın, çok ciddi bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Aşı olmuş olan kişilere TURKOVAC aşısını ve karşı konumda olanlara da inaktif aşıyı yapmıştık. Karşılaştırmada da hatırlatma dozu olarak bizim aşımız uygulandığında herkesin tam cevap verdiğini gördük. Bu veriler değerlendirildikten sonra hocalarımızın çok ciddi, detaylı ve titiz araştırmaları sonucunda acil kullanım onayı alındı. Bizim aşımız Türkiye'de ve dünyada kullanılabilir hale geldi. "

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise Sağlık Bakanlığı destekli projeyle Erciyes Üniversitesinde başlayıp bugün itibariyle acil kullanım onayı alan bir aşıya sahip olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Özdarendeli, "Böylesi tarihi bir anda böyle bir ekibin içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Bu konuda çok ciddi bir devlet iradesinin arkamızda olduğu, bu şekilde de acil kullanım onayına kadar geçen sürecin çok zahmetli de olsa başarıya ulaştığı için herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.