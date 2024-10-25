Türkiye'nin Sağlığı, The Future Healthcare İstanbul'da tartışılıyor

Bugün de önemli konuşma ve panelistlerin katılımıyla, sempozyum kaldığı yerden devam ediyor.

ÖNEMLİ KONUKLAR, DİKKAT ÇEKEN KONULAR

Akademisyenlerden sağlık sektörünün özel sektör paydaşlarına kadar sektörü temsil eden önemli konuklar alanlarına ilişkin dikkat çekici sunumlar gerçekleştiriyor.

28.⁠ ⁠Dönem İstanbul Milletvekili Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan'ın da konuşmacı olarak katılacağı organizasyonda, açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit gerçekleştirdi.

Organizasyon konukları ve konuşma başlıkları özetle şöyle:

Erhan Ali Yılmaz, "Sağlıkta İletişim Devrimi: Liderliğin Sesi ve Bedenin Gücü" Doç. Dr. Serhat Tozburun: Aortesense Pro: Aort Anevrizması ve Diseksiyonu Analizi için Yapay Zeka Destekli Hibrit Sistem Dr. Sevgi Salman Ünver: Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Biyobilgi Temelli Yeni Nesil Sağlık Yaklaşımı 4 K Uygulamaları Oğuzhan Süral: Telefonunu Fabrika Ayarlarında Kullanan Var mı?Esra Öge: Dijitalin Gücüyle Sağlıkta Sigortacılığın Ötesine Yolculuk Prof. Dr: Uğur Sezerman: Geleceğin Tıbbı: Yapay Zekaya Dayalı Omik Veri Analizi İle Kişiye Özel Sağlık Çözümleri Reyhan Özgüleş: Sağlıkta Yapay Zeka: Etik ve Sürdürülebilirlik, Dr. Polat Göktaş: Akıllı Gelecek: Yapay Zeka Gelecek İçin Bir Çözüm mü Tehlike mi?Doç. Dr. Onur Okan Demirci: Yeni Dünya Düzeninde Duygusal Dayanıklılık Prof. Dr. Murat Aksoy: Günümüz Teknolojisi Işığında Longevity Kavramları Prof. Dr. Beth Frates: Yaşam Tarzı Tıbbının 6 Temel İlkesi, Dr. Ecz. Metin Uyar: Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Gamze Arbak: Sağlıkta Sürdürülebilir Gelecek, Vildan Kumrulu: Dünyayı Değiştiren Kadın Lider Olmak, Prof. Dr. Oğuz Özyaral . 5.0 Dijital Çağda Eczacılık Nereye Koşuyor?, Tıpta Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik: Sürdürülebilir Bir Sistem İçin Stratejiler

Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sansar (Bilgi İletişim Güvenliği Uyum Ve Siber Dayanıklılık Derneği Genel Sekreteri), Açlığı Taklit Eden Beslenme: Klinik Çalışmalar Işığında Yeni Bir Yaklaşım

Çağlar Gözüaçık Tazefikir Group Kurucu & CEO / Tazefikir Group Founder & CEO

Prof. Dr. Murat Baş - Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Dr. Oğuz Mülazımoğlu- CEO Esta Farma,

Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırları; 360 Derece Saglik Yönetimi /

Uzm. Dilara Devranoğlu - Infinity Regenerative Clinic Uzm. Moleküler Biyolog & Diyetisyeni /Specialist

Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver – Infinity Regenerative Clinic Onkolog ve Medikal Direktörü / Dr. Merve Oflaz - Infinity Regenerative Clinic Bütüncül Tıp ve Mezoterapi Hekimi, Annemin Mucizesi: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Anne Sütü Ecz. Asuman Çakıroğlu - Eczacı, Ecz. Burcu Onay - Eczacı /

Ecz. Hümeyra Laçin- Eczacı, Etkin Eczacılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,Kirli Hava ve Gelecek

Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman- Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Akademik Kurul Üyesi

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu- Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Semih Ayta - Nöroloji ve Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyesi ve Konsültan Nörologu

, Yaşam Tarzımız: Sağlığımızı ve Geleceğinizi Belirliyor

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın - Tıp Doktoru, Fizyoloji Profesörü, Küresel İklim Değişikliği ve Sağlık, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu - İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sağlık Haberciliği ve Sağlıkta Pr Büyülü Dağ İletişim Ajansı Kurucusu Yelda Gökdağ Arıkanoğlu, İklim Krizi Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

Banu Binbaşaran – Yuvam Dünya Derneği Eğitim Direktörü

Prof. Dr. Cansın Saçkesen – Yuvam Dünya Derneği İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyesi / Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi /

Prof. Dr. Hasan Bayram- Yuvam Dünya Derneği İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Elif Altuğ- Yuvam Dünya Derneği İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyesi, Amerikan Hastanesi, Kadına Sağlık, Yarınlar Aydınlık! Ayşenur Kökenli Paksoy - Merck Türkiye Strateji, Operasyon ve İş Mükemmeliyeti Direktörü

Ecz. Itır Begüm Sarıoğlu - Roche Türkiye Hasta Güvenliği Ülke Küme Lideri

İrem Kıratlıoğlu Sakar - Amgen Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Müdürü Şule Kahveci Sayar - Takeda Türkiye Bölge Satış Müdürü, Profesyonel Koç.