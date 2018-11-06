Tuz tamam sırada şeker var   

Protokolü değerlendiren Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk “8 yıldır yapılan kampanyalar sayesinde günlük 18 gramlık tuz tüketimi 10 grama düşürüldü, ancak henüz bitmedi. Hedef, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği günlük 5-6 gram seviyesine çekebilmek” dedi. Erk, şöyle devam etti: Obeziteye en büyük katkıyı, başta nişasta bazlı şeker olmaz üzere, şeker tüketiminin yüksekliği sağlıyor. Tuz tüketiminin azaltılması konusunda bir başarı elde edilmiştir ama şeker için daha işin başındayız. 150 gram günlük tüketim hala devam ediyor. Bunu 120 grama dahi çekemedik.